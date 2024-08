Marsz Równości na Pol`and`Rock Festival

Po raz piąty przez Pol`and`Rock Festival przechodzi tęczowy pochód. Nie brakuje muzyki i tańca. Ale nie to jest tu najważniejsze. Uczestnicy marszu przypominają o tym, że wciąć walczą o realizację swoich postulatów takich jak równość małżeńska z prawem do adopcji i ochrona przed mową nienawiści.

Pierwsza taka parada odbyła się spontanicznie w 2019 roku w Kostrzynie. Teraz to już tradycja. Wśród postulatów wymienianych przez organizatorów pojawiają się: równość małżeńska z prawem do adopcji, godna; humanitarna procedura tranzycji oparta na samostanowieniu; ochrona przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści.

- Akceptuję świat LGBT . To bardzo kolorowy świat, w którym jest dużo miłości. Jest magicznie. Czuję się tu jak u siebie w domu. Walczymy o prawa osób LGBT. To chcemy pokazać poprzez organizację tego marszu - powiedziała Monika 'Pacyfka' Tichy z Lambda Polska.

Konferencja prasowa Owsiaka i gości

Organizator festiwalu Jerzy Owsiak , żartował na piątkowe konferencji prasowej, że jest tylko na chwilę, a później idzie na L4. To z uwagi na struny głosowe, które jak co roku nieco szwankują przy okazji festiwalu. Mówił również o wspaniałej atmosferze. Zaznaczył, że jak dotąd obyło się bez poważnych incydentów.

- Spotykamy się z serdecznością wszędzie. Widać, jak się idzie przez pole namiotowe, że to jest rodzinne spotkanie. Ludzie z całymi rodzinami przyjechali. Panuje tu atmosfera wspólnego opiekowania się - powiedział Owsiak.

- Już pierwszy festiwal pokazał, że mieszkańcy chętnie uczestniczą i angażują się. Dla miasta jest to gigantyczna promocja. Współpraca układa się bardzo dobrze - zaznaczyła Szlońska-Getka.

Obecny na konferencji aktor Leszek, gość Akademii Sztuk Pięknych, powiedział, że dla niego to pierwsza wizyta na festiwalu. Nie krył jednak swojego entuzjazmu. - Jechaliśmy takim kładzikiem. Wszyscy są uśmiechnięci. Jeżeli udałoby się to przełożyć na codzienność, to jakieś dwa pokolenia, i będziemy mieli uśmiechnięty kraj - przyznał Leszek Lichota.