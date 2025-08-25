Zażądał napojów, zaczął grozić "przedmiotem przypominającym broń"

Choszczno (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w jednej z restauracji w Choszcznie prowadzonej przez cudzoziemców. 34-latek był agresywny i zażądał od pracowników trzech napojów, grożąc im - jak opisuje policja - "przedmiotem przypominającym broń" i znieważając ich na tle narodowościowym. Dodatkowo zniszczył wyposażenie lokalu.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali pijanego mężczyznę i znaleźli przy nim wiatrówkę, która została zabezpieczona. 34-latek został zatrzymany.

Zarzuty i areszt

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu, przesłuchali świadków. Dodatkowo ustalono, że mężczyzna zniszczył samochód należący do najbliższych członków rodziny.

Po wytrzeźwieniu 34-latek usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego, znieważenia na tle narodowościowym, groźby popełnienia przestępstwa i zniszczenia mienia.

Decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.