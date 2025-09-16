Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni

Choszczeński policjant pomógł zagubionemu łabędziowi Źródło: KPP Choszczno

Do zdarzenia doszło w Choszcznie, gdy mundurowy jechał wykonać swoje obowiązki służbowe. W pewnym momencie zauważył, że środkiem jezdni idzie łabędź. Zwierzę stwarzało zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Policjant zatrzymał się i ostrożnie sprowadził ptaka z drogi na pobocze, gdzie już nie stwarzał dla nikogo niebezpieczeństwa. Na nagraniu udostępnionym przez służby można zobaczyć, że funkcjonariusz przegonił zwierzę z jezdni za pomocą rąk i głosu, ale nie dotykając łabędzia.