Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni

Do zdarzenia doszło w Choszcznie, gdy mundurowy jechał wykonać swoje obowiązki służbowe. W pewnym momencie zauważył, że środkiem jezdni idzie łabędź. Zwierzę stwarzało zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.
Policjant zatrzymał się i ostrożnie sprowadził ptaka z drogi na pobocze, gdzie już nie stwarzał dla nikogo niebezpieczeństwa. Na nagraniu udostępnionym przez służby można zobaczyć, że funkcjonariusz przegonił zwierzę z jezdni za pomocą rąk i głosu, ale nie dotykając łabędzia.
Autorka/Autor: MR/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Choszczno