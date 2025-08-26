Logo strona główna
Szczecin

Samochód dachował w kanale. Ranny 77-latek

Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Białogard. Samochód dachował w kanale. Ranny 77-latek
Źródło: KP PSP w Białogardzie
77-letni kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala po wypadku w Białogardzie (Zachodniopomorskie). Pojazd, którym kierował mężczyzna, wjechał do Kanału Ulgi, gdzie dachował w wodzie.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek przy ulicy Połczyńskiej w Białogardzie. Jak poinformowała nas Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, samochód osobowy wpadł do Kanału Ulgi i dachował w wodzie.

Samochód dachował w Kanale Ulgi w Białogardzie
Samochód dachował w Kanale Ulgi w Białogardzie
Źródło: KP PSP w Białogardzie

- Na szczęście poziom wody w kanale był niski, kierowca jednak zakleszczył się w pojeździe - przekazała rzeczniczka.

Ranny 77-latek

W pojeździe znajdował się 77-letni kierowca i 47-letnia pasażerka. Jak poinformował tvn24.pl Andrzej Łysiak z białogardzkiej straży pożarnej, przed przybyciem strażaków pomocy udzielali mu świadkowie zdarzenia.

Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Źródło: KP PSP w Białogardzie

Po wydobyciu z samochodu 77-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Miał obrażenia kończyn i klatki piersiowej.

Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Źródło: KP PSP w Białogardzie

- 47-letnia kobieta będąca pasażerką została zbadana na miejscu, nie odniosła poważniejszych obrażeń, została na miejscu zdarzenia - przekazała Natalia Dorochowicz.

Autorka/Autor: bp, SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Białogardzie

