Białogard. Samochód dachował w kanale. Ranny 77-latek

Do groźnego wypadku doszło we wtorek przy ulicy Połczyńskiej w Białogardzie. Jak poinformowała nas Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, samochód osobowy wpadł do Kanału Ulgi i dachował w wodzie.

- Na szczęście poziom wody w kanale był niski, kierowca jednak zakleszczył się w pojeździe - przekazała rzeczniczka.

Ranny 77-latek

W pojeździe znajdował się 77-letni kierowca i 47-letnia pasażerka. Jak poinformował tvn24.pl Andrzej Łysiak z białogardzkiej straży pożarnej, przed przybyciem strażaków pomocy udzielali mu świadkowie zdarzenia.

Po wydobyciu z samochodu 77-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Miał obrażenia kończyn i klatki piersiowej.

- 47-letnia kobieta będąca pasażerką została zbadana na miejscu, nie odniosła poważniejszych obrażeń, została na miejscu zdarzenia - przekazała Natalia Dorochowicz.