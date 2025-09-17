Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Podejrzewali, że banknoty fałszuje wyspecjalizowany gang. 47-latek działał sam

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw
Źródło: CBŚP
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzanego o produkcję fałszywych banknotów. W jego domu zabezpieczono profesjonalny sprzęt do fałszowania oraz ponad tysiąc podrobionych banknotów różnych walut.

Początkowo śledczy podejrzewali, że podrabianiem banknotów zajmuje się wyspecjalizowany gang. Jednak okazało się, że 47-latek działał sam.

- Śledczy ustalili, że podejrzany wykorzystywał internetowe portale do oferowania podrobionych banknotów, które imitowały waluty różnych państw. Fałszywki były wysokiej jakości - posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Dodał, że dzięki współpracy z koordynatorem CBŚP ds. fałszerstw oraz oficerami łącznikowymi w Europie potwierdzono, że banknoty oferowane przez zatrzymanego zostały namierzone na terenie Czech.

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
Źródło: CBŚP
CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
Źródło: CBŚP

Zarzuty fałszowania pieniędzy

Policjanci zatrzymali fałszerza w drugiej połowie sierpnia w województwie małopolskim. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, znaleźli sprzęt służący do produkcji fałszywych pieniędzy - m.in. drukarki, laptopy, specjalistyczny papier i tusze, a także ponad 1,2 tys. gotowych banknotów. Zabezpieczone falsyfikaty obejmowały waluty różnych państw, m.in. Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Kanady, Argentyny, czy Norwegii.

47-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty fałszowania pieniędzy. Decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy - śledczy ustalają zakres działalności podejrzanego.

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw         
Źródło: CBŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Próbowały zapłacić fałszywymi banknotami

Próbowały zapłacić fałszywymi banknotami

Wrocław
Narkotyki i fałszywe euro. Oskarżeni syn, matka i babcia

Narkotyki i fałszywe euro. Oskarżeni syn, matka i babcia

Opole
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
TAGI:
SzczecinZachodniopomorskiePolicjaCBŚPpieniądzeWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Demi Moore i Robert Redford w filmie "Niemoralna propozycja"
"Nie mogę przestać płakać". Gwiazdy wspominają Redforda
Kultura i styl
imageTitle
Młody Polak dobija się do Formuły 1. "Możemy być bardzo dumni"
EUROSPORT
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. Nagle wysiadł z samochodu, nie miał butów
WARSZAWA
17 0850 tusk-0001
Tusk: żołnierz nie może spekulować, czy coś mu grozi za otwarcie ognia
Polska
dolary shutterstock_494422168
Dolar blaknie, złoto błyszczy
BIZNES
Lis siedział pod mostem na betonowym murku
Jeden siedział pod mostem, drugi osunął się na parkingu. Pomogli lisom
Trójmiasto
Izraelska ofensywa w Gazie
Ofensywa Izraela "nie ma już żadnej logiki wojskowej"
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
METEO
Donald Trump
Trump nagle zwrócił się do dziennikarza. "Cisza"
Nawrocki
Incydent w Wyrykach. Ujawniamy: notatka miała trafić do BBN w piątek
Polska
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Nowy, piękny park. A na pierwszym planie? Wystawa skrzynek technicznych
WARSZAWA
Luigi Mangione w sądzie, luty 2025 r.
Sąd oddalił dwa najcięższe zarzuty wobec Luigiego Mangione
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Niektórzy deweloperzy stwierdzili, że chcą być sprytni albo dowcipni"
BIZNES
mapa portugalia
Zderzenie pociągów w kurorcie
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper się obraził i pozywa. Adwokat: zatańczymy to tango
Filip Czekała
imageTitle
"Trudno to wytłumaczyć". Szaleństwo w Turynie
EUROSPORT
Otyłość u dzieci
Kilkulatki z nadciśnieniem i stłuszczeniem wątroby. "To jest bardzo częste"
Polska
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
METEO
Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach
Każdy scenariusz jest możliwy. Maszyniści ćwiczą je na nowych symulatorach
Polska
imageTitle
Sabalenka rezygnuje. Wycofała się z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
"Oddychaj" do rywalki. Niepokojące zachowanie przed biegiem Bukowieckiej
EUROSPORT
Agresja ZSRR na Polskę
To był "podstępny cios w plecy". 86. rocznica agresji ZSRR
Polska
17 0730 piasek cl-0005
Schetyna: wojskowi musieli mieć wiedzę, że to rakieta
Polska
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
WARSZAWA
imageTitle
Zespół Polaka sprawił sensację w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Strażacy walczyli z pożarem hali produkcyjnej
Hala stanęła w ogniu. Pożar ugaszony, ale akcja służb trwa
Katowice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
"Rekord, który cieszy, ale nie dziwi"
BIZNES
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
METEO
Kpt. rez. Damian Duda w programie "Fakty po Faktach"
"Miejmy nadzieję na najlepsze, ale bądźmy przygotowani na najgorsze"
Polska
shutterstock_268930547
Wyniki losowania Lotto
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica