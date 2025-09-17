Podejrzewali, że banknoty fałszuje wyspecjalizowany gang. 47-latek działał sam

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw Źródło: CBŚP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początkowo śledczy podejrzewali, że podrabianiem banknotów zajmuje się wyspecjalizowany gang. Jednak okazało się, że 47-latek działał sam.

- Śledczy ustalili, że podejrzany wykorzystywał internetowe portale do oferowania podrobionych banknotów, które imitowały waluty różnych państw. Fałszywki były wysokiej jakości - posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Dodał, że dzięki współpracy z koordynatorem CBŚP ds. fałszerstw oraz oficerami łącznikowymi w Europie potwierdzono, że banknoty oferowane przez zatrzymanego zostały namierzone na terenie Czech.

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw Źródło: CBŚP

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw Źródło: CBŚP

Zarzuty fałszowania pieniędzy

Policjanci zatrzymali fałszerza w drugiej połowie sierpnia w województwie małopolskim. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, znaleźli sprzęt służący do produkcji fałszywych pieniędzy - m.in. drukarki, laptopy, specjalistyczny papier i tusze, a także ponad 1,2 tys. gotowych banknotów. Zabezpieczone falsyfikaty obejmowały waluty różnych państw, m.in. Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Kanady, Argentyny, czy Norwegii.

47-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty fałszowania pieniędzy. Decyzją sądu trafił do aresztu tymczasowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy - śledczy ustalają zakres działalności podejrzanego.

CBŚP zatrzymało fałszerza banknotów wielu państw Źródło: CBŚP

OGLĄDAJ: TVN24 HD