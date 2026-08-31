Szczecin Mateusz W. chciał przygotować zamach terrorystyczny. Jest akt oskarżenia Oprac. Michał Malinowski |

Jacek Dobrzyński: został zatrzymany w mieszkaniu w Lublinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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20-latek oskarżony jest o "planowanie masowego zamachu o charakterze terrorystycznym mającego na celu zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób".

Jak wskazała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, z ustaleń śledztwa wynika, że Mateusz W., przygotowując się do zamachu, zbierał informacje i nawiązywał kontakty w celu uzyskania dostępu do materiałów i urządzeń wybuchowych, szukał instrukcji dotyczących samodzielnego wytwarzania ładunków wybuchowych, dążył do rekrutacji innych osób do organizacji terrorystycznej. Ponadto "starał się pozyskać wsparcie logistyczne i operacyjne" potrzebne do realizacji celu.

Działania oskarżonego, w ocenie prokuratury, miały służyć realizacji założeń polityki organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz poważnemu zastraszeniu osób o poglądach sprzecznych z ideologią wyznawaną przez podejrzanego.

Zatrzymanie Mateusza W.

Mateusz W. został zatrzymany 30 listopada 2025 r. przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mieszkaniu w Lublinie. Był wówczas studentem pierwszego roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W dniu zatrzymania służby dokonały przeszukania pomieszczeń na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego, w trakcie których zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z religią islamu, mogące stanowić materiał dowodowy w sprawie. Działania prowadzili funkcjonariusze szczecińskich jednostek ABW i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński 16 grudnia 2025 r. informował, że miejscem planowanego przez Mateusza W. zamachu miał być jeden z jarmarków świątecznych. Podkreślił, że W. jest Polakiem, jego rodzice są Polakami i jest to mieszkaniec środkowej Polski. Informował, że sprawie "nie ma śladu rosyjskiego".