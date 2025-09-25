Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie żyje 14-letnia Zuza. Przez 11 lat walczyła z chorobą, a jej zmagania śledziły miliony

|
Zuza Beine
Ekspert o różnicach w nowotworach dzieci i dorosłych
Źródło: TVN24
Zuza Beine otrzymała diagnozę jako trzylatka. Przez ostatnie pięć lat w mediach społecznościowych dzieliła się swoją codziennością, a ból przeplatał się tam z tańcem, makijażem, żartami. Dzień przed śmiercią opublikowała wpis, w którym pokazała, za co jest wdzięczna.

Pochodząca z Wisconsin Zuza Bein odeszła w poniedziałek, o czym poinformowali jej bliscy na instagramowym profilu. "Ponad wszystko pragnęła być normalnym, zdrowym dzieckiem" - opisują bliscy. "Ale tym, co uczyniło jej życie tak pięknym, było to, jak nauczyła się stawiać czoła najtrudniejszym okolicznościom, takim jak choroba i nadal żyć pełnią życia".

Miała 14 lat, a zdecydowana większość jej życia była naznaczona chorobą. Diagnozę ostrej białaczki szpikowej otrzymała w wieku trzech lat. Od tego czasu nowotwór powracał pięć razy. Przez 11 lat przeszła trzy przeszczepy szpiku kostnego i liczne cykle chemioterapii, dzielnie znosząc skutki leczenia. Pierwszy wpis na koncie "zuzas_way_to_healing" (droga Zuzy do zdrowia) na Instagramie pochodzi sprzed pięciu lat i prawdopodobnie był napisany przez któregoś z jej rodziców. "Módlmy się za Zuzę, która dziś otrzymuje nowy układ odpornościowy". Później Zuza sama zaczęła być aktywna na profilach - zarówno na TikToku (2,7 mln obserwatorów) Instagramie (2,1 mln obserwatorów), jak i w serwisie YouTube.

Mała instagramerka Zuza Beine nie żyje

W kolejnych wpisach krótkowłosa wówczas Zuza pokazywała swoją codzienność: przygotowywanie posiłków, opalanie na plaży, jazdę na deskorolce. Wszystko przeplatane opowieściami z kolejnych biopsji, zastrzyków... "Włosów nie ma, co za głupi efekt uboczny chemioterapii. Macie jakieś sposoby, by temu zaradzić?" - pytała swoich obserwatorów. A ci w życzliwych słowach wspierali ją, pisząc, że jest dzielna, "a włosy odrosną jeszcze silniejsze".

Z biegiem czasu z dziewczynki stała się nastolatką. Była fanką Taylor Swift. Do kręcenia filmików angażowała nie tylko rodziców, ale też personel szpitala - zachęcając np. do wspólnego tańca.

O śmierci Zuzy poinformowano na jej profilach w mediach społecznościowych
O śmierci Zuzy poinformowano na jej profilach w mediach społecznościowych
Źródło: instagram.com/zuzas_way_to_healing/

Pokazywała, jak się maluje, jakich kosmetyków używa, jakie ubrania zamówiła, przeplatając to zdawałoby się beztroskie życie nastolatki smutnym wpisem: "to był ciężki rok". Zdjęcie przedstawia ją kolejny raz bez włosów, na szpitalnym łóżku.

Na oczach obserwatorów zmieniała ją także choroba. Choć z radością prezentowała peruki i kolejne stroje, jej ciało walczyło z groźnym przeciwnikiem - skóra robiła się szara, ciało wiotkie, oczy gasły. Coraz większą trudność sprawiały jej codzienne czynności. Widać było momenty remisji oraz te, gdy dopadał ją silny ból.

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"
Dowiedz się więcej:

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"

Zdrowie

Do końca była wdzięczna

"Czasami ukazanie słabych stron sprawia, że ​​ktoś czuje się mniej samotny" - podpisała film, na którym widać ją zmagającą się z ogromnym cierpieniem. We wpisach przyznawała, że dzieli się swoją historią, by zwiększyć świadomość na temat chorób onkologicznych u młodych osób i dzieci. Dwa tygodnie temu napisała: "Zmagam się z tym już zbyt długo". Mdłości, pękająca skóra, kompletna zależność od innych w chwilach, gdy było źle. "Rak jest okropną chorobą, nienawidzę go" - pisała pod filmem pokazującym, jak zmienił jej ciało i życie społeczne - oddalił od szkoły, znajomych, odebrał pewność siebie.

W niedzielę, zaledwie dzień przed śmiercią, Zuza zamieściła post, w którym pokazała, które "drobiazgi" są dla niej ważne, nawet jeśli dla zdrowych ludzi są czymś oczywistym.

Wymieniła tam możliwość spróbowania pysznego jedzenia, wypróbowania różnych fryzur czy relacje z przyjaciółmi. Jej bliscy w oświadczeniu napisali, że "to nie przypadek, że ostatni film, który nagrała, ukazuje to, za co była wdzięczna - dowód życia pełnego piękna i cierpienia".

OGLĄDAJ: "Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go dłużej niż trzy tygodnie? Idź do lekarza
pc

"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go dłużej niż trzy tygodnie? Idź do lekarza

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska//am

Źródło: NBC News, New York Post

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/zuzas_way_to_healing/

Udostępnij:
TAGI:
USANowotwory
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Czytaj także:
Irina Vlah
Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu do Polski
Polska
sinciang chiny shutterstock_2613822203
"Dziki Zachód" Chin. Xi wzywa by zrobić wszystko dla utrzymania stabilności
Świat
Budynek wynajęła policja
Uczelnia znika. Szkolić się tu będą policjanci
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach
Świat
Zdjęcia "kobiety w różu" udostępnione przez Interpol
Jej ciało porzucono przy drodze. Po 20 latach rozwiązano zagadkę "kobiety w różu"
Świat
49 min
pc
Absolutnie niczego nie żałuję
Czarno na białym
Staniszewo
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
Trójmiasto
Obraz poddano konserwacji
Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat
Aleksander Przybylski
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
METEO
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
BIZNES
imageTitle
Rośnie presja na drużynę z Izraela. Sponsorzy postawili ultimatum
EUROSPORT
shutterstock_2230681023
Szczepienia przeciw HPV. Do celu jeszcze daleko
Zdrowie
Kontyngent Włoskich Sił Powietrznych z dwoma myśliwcami F-35A rozpoczął misję w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku
Szef włoskiego MON o rosyjskich prowokacjach. "Wymagają reakcji"
Świat
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
BIZNES
Policja rozbiła cztery nielegalne lokale, zabezpieczyła 16 automatów
Uderzenie w nielegalny hazard. W rękach policji 16 automatów
Wrocław
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
WARSZAWA
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Zamieścił film o "minucie ciszy dla Charliego Kirka", już nie jest wiceprzewodniczącym rady miasta
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma radę dla kremlowskich urzędników. "Sprawdźcie, gdzie są schrony"
Świat
Polska z jednym medalem mistrzostw świata Tokio 2025
Dlaczego świat nam odjechał?
Rafał Kazimierczak
Pacjent zaatakował psychiatrę w gabinecie lekarskim
Liczba zgonów z tego powodu wzrośnie o prawie 75 procent
Zdrowie
Audi pędziło 168 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Piraci drogowi na policyjnym nagraniu. Zostali surowo ukarani
Wrocław
Bundeswehr
Historyczna misja Japonii. Myśliwce u wybrzeży Bałtyku
Świat
Toruń. O krok od tragedii na przejściu dla pieszych
O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Będą testy płci dla skoczkiń, narciarek i snowboardzistek
EUROSPORT
Taylor Swift
45-latek ma zakaz zbliżania się do Taylor Swift
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
METEO
Lotnisko w Aalborg w Danii
Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef duńskiego MON: to atak hybrydowy
Świat
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
BIZNES
Audi potrąciło pieszą, przeleciało nad innym samochodem i uderzyło w słup
Zjechała, odbiła się od donic i "przeleciała" nad autem
Wrocław
imageTitle
Rooney szczerze o alkoholu. "Gdyby nie żona, już bym nie żył"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica