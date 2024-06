Ostre zupy wycofane ze sprzedaży

DVFA przekazał, że w przeprowadzonej analizie składu tych zup poziom kapsaicyny okazał się "tak wysoki, że stwarza ryzyko dla konsumentów rozwoju poważnego zatrucia". Kapsaicyna to substancja odpowiadająca za ostry smak papryczki chili i wywołująca uczucie pieczenia w jamie ustnej. Zaapelowano jednocześnie do wszystkich osób, które zakupiły te produkty, by zwróciły je do sklepu lub wyrzuciły. Podkreślono, że produkt może być szczególnie niebezpieczny dla dzieci. Możliwe skutki niepożądane po zjedzeniu nadmiernej ilości tej substancji to m.in. pieczenie i dyskomfort, nudności, wymioty i wysokie ciśnienie krwi.