Świat

Zorganizował paradę równości w stolicy. Może stanąć przed sądem

Parada równości, Budapeszt, Węgry
Parada Równości w Budapeszcie
Źródło: Reuters
Węgierska policja zarekomendowała prokuraturze wniesienie aktu oskarżenia przeciwko opozycyjnemu burmistrzowi Budapesztu Gergelyemu Karacsonyemu. Chodzi o zorganizowanie przez niego w czerwcu Parady Równości w stolicy - donosi Reuters.

Prokuratura generalna w Budapeszcie potwierdziła w piątek w korespondencji z agencją Reutera, że otrzymała akta policyjnego śledztwa. Nie poinformowała jeszcze, czy wniesie oskarżenie przeciwko opozycyjnemu burmistrzowi stolicy.

- Jestem dumny, że podjąłem ryzyko dla wolności mojego miasta i z dumą stanę przed sądem, aby bronić własnej wolności i wolności mojego miasta - powiedział Gergely Karacsony w nagraniu opublikowanym w czwartek na Facebooku.

"To zdecydowanie porażka Orbana"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To zdecydowanie porażka Orbana"

Parada równości w Budapeszcie

28 czerwca ulicami Budapesztu przemaszerowała najliczniejsza w swojej historii na Węgrzech Parada Równości, w której według organizatorów uczestniczyło ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenie przerodziło się w masową demonstrację antyrządową.

Marsz został wcześniej zabroniony przez policję na podstawie przyjętej w marcu przez węgierski parlament nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, która w praktyce delegalizuje parady równości.

Parada równości w Budapeszcie. Węgry
Parada równości w Budapeszcie. Węgry
Źródło: ZOLTAN BALOGH/EPA/PAP

Mimo to Karacsony zapewniał przed 28 czerwca, że parada się odbędzie, ponieważ jest wydarzeniem miejskim. W jego ocenie taka kategoria nie wymaga zgody organów centralnych. Już po wydarzeniu komenda policji w Budapeszcie ogłosiła, że przeciwko uczestnikom marszu nie zostaną podjęte żadne kroki prawne, ale uruchomione zostanie śledztwo przeciwko jego organizatorom.

Parada Równości w Budapeszcie
Parada Równości w Budapeszcie
Źródło: PAP/EPA/SZILARD KOSZTICSAK

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZOLTAN BALOGH/EPA/PAP

