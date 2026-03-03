Logo strona główna
Świat

Żołnierze wkroczyli do Libanu. "Ukierunkowane ataki"

Izraelskie ataki na Bejrut
Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Izraelska armia przekazała, że żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie. Deklarują, że ich celem jest proirański Hezbollah. Według Reutersa libańskie siły zbrojne wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu pozycji.

"Siły Obronne Izraela przeprowadzają ukierunkowane ataki na infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu, aby usunąć zagrożenia i zapobiec próbom infiltracji terytorium Izraela - przekazała armia.

- Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty - powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas wtorkowego briefingu dla prasy.

Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar
Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar

Minister obrony Israel Kac oświadczył, że upoważnił wojsko do natarcia po tym, jak Hezbollah rozpoczął w niedzielę ostrzeliwanie Izraela rakietami. "Wraz z premierem Benjaminem Netanjahu upoważniliśmy armię izraelską do przejęcia kontroli nad dodatkowymi strategicznymi pozycjami w Libanie, aby zapobiec atakom na izraelskie miasta przygraniczne - poinformował minister w oświadczeniu.

Od listopada 2024 roku siły izraelskie zajmowały pięć pozycji w południowym Libanie.

Hezbollah ostrzelał cele w Izraelu

Poprzedniego dnia rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin, pytany o możliwość natarcia lądowego na Hezbollah, oświadczył podczas konferencji prasowej, że "pod uwagę brane są wszystkie opcje", które doprowadzą do rozbrojenia tego ugrupowania.

Po niedzielnym ataku Hezbollahu, organizacji terrorystycznej wspieranej i finansowanej przez Iran, rząd Libanu zakazał w poniedziałek prowadzenia przez nią działalności militarnej. Niespełna dobę później Hezbollah ostrzelał cele w Izraelu dronami i rakietami.

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Co wydarzyło się w ostatnich godzinach? Jak wyglądają powroty Polaków do kraju? Oglądaj TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Opracowała Justyna Sochacka /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AFP/East News

LibanIzraelHezbollah
