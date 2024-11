Zmiana doktryny nuklearnej Rosji. Szef NATO: niepotrzebnie czynimy przeciwników mądrzejszymi

Każdy sojusznik decyduje indywidualnie o zasadach użycia uzbrojenia przekazywanego Ukrainie - powiedział szef NATO Mark Rutte pytany, czy Zachód powinien zezwalać na używanie jego uzbrojenia przez Ukrainę na rosyjskim terytorium. Pytanie zadane zostało tuż po tym, gdy Rosja ogłosiła zmianę swojej doktryny nuklearnej.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte we wtorek bierze udział w posiedzeniu ministrów obrony państw UE w Brukseli. Zapytany przez dziennikarzy, czy w związku z groźbą użycia broni nuklearnej przez Rosję Zachód powinien zezwalać Ukrainie na używanie na rosyjskim terytorium broni przekazanej przez kraje Sojuszu, odpowiedział, że decyzję w tej sprawie każde z państw podejmuje indywidualnie.

Rutte zalecił zarazem, by mniej rozmawiać o kwestiach związanych z tym, czy zachodnia broń jest używana przez Ukrainę na rosyjskim terytorium. - Niepotrzebnie czynimy naszych przeciwników mądrzejszymi - powiedział. - NATO wyraźnie powiedziało wcześniej, że gdy sojusznicy dostarczają systemy uzbrojenia Ukrainie, najlepiej nie nakładać na (te systemy) ograniczeń. Jest ogólne podejście, ale to od poszczególnych sojuszników zależy, co zrobią - podkreślił Rutte.

Jak przyznał sekretarz generalny NATO, jest pod wrażeniem tego, co Ukrainie udało się osiągnąć po 1000 dni walki. Dodał, że Kijów musi zwyciężyć, a teraz, kiedy Korea Północna zaangażowała się w konflikt, a Rosja przeprowadziła masowe ataki na terytorium Ukrainy, widać to jeszcze wyraźniej.

Szef NATO Mark Rutte PAP/EPA - Olivier Hoslet

Zaangażowanie Korei Północnej w wojnę

Rutte był pytany także o to, jak zaangażowanie Korei Północnej zmieniło kalkulację Chin w sprawie ich własnego zaangażowania w wojnę. - Przerażające jest to, że cztery kraje współpracują ze sobą. Nie zawsze mogę ocenić, jaka jest psychologia (relacji) między nimi, ale pewne jest, że one ze sobą współpracują. Chiny wspierają Rosję w obchodzeniu sankcji, dostarczając sprzęt podwójnego zastosowania, a Korea Północna: wysyłając wojsko i masowe, szybkie dostawy (broni) do Rosji - powiedział.

Sekretarz generalny wyraził także pogląd, że Moskwa płaci za to, przekazując technologię Korei Północnej. - To jest wyraźne zagrożenie dla nas wszystkich, bo Korea Północna będzie się stawać coraz bardziej efektywna - zaalarmował. Z kolei Iranowi, kontynuował, Rosja płaci pieniędzmi, które ten może przeznaczać na wspieranie kontrolowanych przez siebie ugrupowań w regionie Bliskiego Wschodu.

- Ma to więc globalny wpływ, co oznacza, że teatr transatlantycki i region Indo-Pacyfiku stają się coraz bardziej połączone, ponieważ to, co się tu dzieje, stanowi teraz zagrożenie dla Japonii, Korei Południowej i USA - zauważył Rutte.

Nowa doktryna nuklearna Rosji

Dyktator Rosji Władimir Putin zatwierdził we wtorek znowelizowaną doktrynę nuklearną, zgodnie z którą "krytyczne zagrożenie" suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Wcześniej taką podstawą musiało być zagrożenie samego istnienia państwa.

Doktryna po raz pierwszy definiuje potencjalnego przeciwnika, wobec którego Federacja Rosyjska prowadzi odstraszanie nuklearne. Zgodnie z nią agresja wymierzona w Rosję przez jakiekolwiek państwo należące do sojuszu wojskowego będzie uważana za agresję ze strony tego sojuszu jako całości. Jak podkreślił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, oznacza to, że jakikolwiek atak na Rosję, przeprowadzony przez państwo nienuklearne z udziałem państwa nuklearnego, będzie uważany za uderzenie dokonane wspólnie.

