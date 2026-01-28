Logo strona główna
Świat

Ludzkość najbliżej końca świata w historii? Przesunięto wskazówki Zegara Zagłady

Wybuch 23-kilotonowej bomby atomowej
Zegar Zagłady 2026: Naukowcy ustalili nowy czas
Źródło: Reuters
We wtorek wskazówki Zegara Zagłady - pokazującego w symboliczny sposób, jak blisko ludzkość jest od definitywnego zniszczenia świata - po raz kolejny przesunięto w kierunku północy. Oznacza to, że od niemal 80 lat nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko potencjalnej apokalipsy. Naukowcy wymienili czynniki, które o tym decydują.

W 1947 roku naukowcy stworzyli Zegar Zagłady symbolicznie wskazujący, jak blisko końca świata jest ludzkość. Kiedy powstawał, największym niebezpieczeństwem była wojna nuklearna. Z czasem doszły kolejne globalne zagrożenia.

We wtorek po raz kolejny przesunięto wskazówki zegara. Obecnie są ustawione na 85 sekund do północy, gdzie północ oznacza zagładę. Według organizacji Bulletin of the Atomic Scientists, która zajmuje się zegarem, nigdy w ciągu ostatnich ośmiu dekad nie byliśmy tak blisko definitywnego zniszczenia świata.

Naukowcy prezentują wskazówki na Zegarze Zagłady
Naukowcy prezentują wskazówki na Zegarze Zagłady
Źródło: Reuters

Na jakie zagrożenia wskazują naukowcy?

W ubiegłym roku naukowcy ustawili wskazówki zegara na 89 sekund do północy, co wtedy było najbardziej pesymistyczną prognozą w historii. W 2023 i 2024 roku było to 90 sekund. Zmiana o sekundę była spowodowana - jak podano w styczniu 2025 roku - niewystarczającym postępem w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, w tym ryzyka nuklearnego, kryzysu klimatycznego, zagrożeń biologicznych i tych wynikających z postępu technologicznego, m.in. z rozwoju sztucznej inteligencji. Naukowcy z Bulletin wskazali również na rozprzestrzenianie się dezinformacji i teorie spiskowe jako egzystencjalne zagrożenia dla ludzkości.

Wskazówka Zegara Zagłady przesunęła się o sekundę
Wskazówka Zegara Zagłady przesunęła się o sekundę

W tym roku naukowcy zarządzający zegarem podkreślili, że ludzkość nadal nie poczyniła odpowiednich postępów w sprawie egzystencjalnych zagrożeń. - Każda sekunda się liczy, kończy nam się czas - powiedziała Alexandra Bell, prezes i dyrektor generalna Bulletin, cytowana przez CNN. - To gorzka prawda, ale taka jest nasza rzeczywistość - dodała.

Bell zwróciła uwagę na trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, zbombardowanie Iranu przez USA i Izrael oraz starcia na granicy Indii z Pakistanem. Odniosła się również do innych utrzymujących się napięć w Azji, w tym na Półwyspie Koreańskim, i do gróźb Chin wobec Tajwanu, a także do narastających napięć na półkuli zachodniej od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy na początku 2025 roku. Mówiła również o działaniach Trumpa w USA, skierowanych przeciwko nauce, środowisku akademickiemu, służbie cywilnej i mediom.

Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"

Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"

Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"

Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"

Naukowcy dodali, że mimo ubiegłorocznych ostrzeżeń, że kraje powinny zwiększyć międzynarodową kooperację, aby zapobiec zagrożeniom egzystencjalnym, to kluczowe państwa "stały się bardziej agresywne i wrogie", wskazała też na wzrost nastrojów nacjonalistycznych. - Konflikty nasiliły się w 2025 roku, a państwa posiadające broń jądrową prowadzą liczne operacje wojskowe. Traktat o ograniczeniu liczby rozmieszczonych głowic nuklearnych, zawarty między USA a Rosją, wygaśnie 4 lutego. Po raz pierwszy od ponad pół wieku nic nie powstrzyma niekontrolowanego wyścigu zbrojeń nuklearnych - powiedział dr Daniel Holz, przewodniczący rady ds. nauki i bezpieczeństwa w Bulletin.

Holz, który jest również profesorem w departamencie fizyki, astronomii i astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego, dodał, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze i globalny poziom mórz osiągnęły historyczne rekordy. - Susze, pożary, powodzie i burze stają się coraz bardziej intensywne i nieprzewidywalne, a sytuacja będzie się tylko pogarszać - przewiduje ekspert.

Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"

Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"

"W tej chwili to istny rwący potok"

"W tej chwili to istny rwący potok"

Przestrzegł również przed potencjalnym wyścigiem wokół sztucznej inteligencji. - Sztuczna inteligencja dodatkowo potęguje dezinformację, co jeszcze bardziej utrudnia przeciwdziałanie wszystkim innym zagrożeniom, które bierzemy pod uwagę.

pc

To pierwsza taka wojna. Broń wykuwa się w ogniu walki, a skutki są opłakane

Tak powstał Zegar Zagłady

Organizację Bulletin of the Atomic Scientists założyli w 1945 roku naukowcy pracujący nad Projektem Manhattan, którego celem było skonstruowanie bomby atomowej w czasie II wojny światowej. Początkowo mieli oni mierzyć zagrożenie nuklearne, jednak w 2007 roku dodano do kalkulacji również kryzys klimatyczny. Wskazówki symbolicznego Zegara Zagłady ustawiane są co roku od 79 lat. Czasem udawało się je cofnąć, np. w 1991 roku, kiedy administracja amerykańskiego prezydenta George’a H.W. Busha podpisała Traktat o redukcji zbrojeń strategicznych ze Związkiem Radzieckim.

Termin apokalipsy ustalają eksperci z rady ds. nauki i bezpieczeństwa organizacji w porozumieniu z radą sponsorów powołaną przez Alberta Einsteina w grudniu 1948 roku. Jej pierwszym przewodniczącym był J. Robert Oppenheimer, nazywany "ojcem bomby atomowej". Obecnie w skład rady wchodzi ośmiu laureatów Nagrody Nobla, wielu z nich w dziedzinie fizyki lub chemii.

Świat "wkracza w nową fazę". Wnuk Oppenheimera apeluje

Świat "wkracza w nową fazę". Wnuk Oppenheimera apeluje

Dziedzictwo testu Trinity i Oppenheimera. "Jestem czwartym pokoleniem w mojej rodzinie, które zachorowało"

Dziedzictwo testu Trinity i Oppenheimera. "Jestem czwartym pokoleniem w mojej rodzinie, które zachorowało"

Fakty o Świecie

Naukowcy zaznaczają, że rolą zegara jest nie tyle mierzenie skali zagrożeń egzystencjalnych, co wywoływanie dyskusji na temat kryzysów, z którymi zmaga się nasza planeta. Część ekspertów nie będąca zaangażowana w tworzenie zegara kwestionuje jego użyteczność.

Źródło: CNN, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24/wikipedia.org

Broń atomowa, Bomba atomowa, Zmiany klimatu, Sztuczna inteligencja, Donald Trump, USA, Rosja, Ukraina, Wojna w Ukrainie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
shutterstock_2353934479_1
Tak możesz wydłużyć życie. Naukowcy podają prosty sposób
Anna Bielecka
Mężczyzna zabarykadował się w domu
Zwłoki dwóch osób w domu, w środku zabarykadował się mężczyzna. Na miejscu kontrterroryści
WARSZAWA
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Putina zawisło w Białym Domu
Maciej Wacławik
Elon Musk w Davos
Musk nazwał Sikorskiego "imbecylem"
BIZNES
Wzburzone morze. Malta
Media: odnaleziono ciało 13-letniej Polki na Malcie
Poszukiwany listem gończym Marcin Turczyński pseudonim "Turek"
Skazany za pedofilię "Turek" poszukiwany listem gończym. Był szefem Zatoki Sztuki
Trójmiasto
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
WARSZAWA
dzieci telefon media społecznościowe
"Jesteśmy w dramatycznej sytuacji". Ministra: trzeba działać
Polska
Tobiasz Bocheński i Jarosław Kaczyński
Kaczyński "się w nim absolutnie zakochał". To "nowy synek" prezesa PiS
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Ranni teściowie przesłuchani. "Graliśmy w karty, nic nie wskazywało na awanturę"
Ustka
Zima, mróz
Ekspansja siarczystego mrozu. Kto zmarznie najbardziej
METEO
Nie żyje kobieta, dzieci trafiły do szpitala
Czołowe zderzenie z tirem. Matka nie żyje, dzieci trafiły do szpitala
Poznań
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
BIZNES
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
METEO
Ponad 20 państw ma wejść w skład Rady Pokoju
Rada Pokoju zaczyna "niezbędną pracę". Są priorytety na sto dni
imageTitle
Świątek rozważa opuszczenie kilku ważnych turniejów. "To konieczne"
EUROSPORT
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
BIZNES
imageTitle
Legenda wierzy w Gąsienicę-Daniel. "Jest coraz bliżej podium"
EUROSPORT
Karol Nawrocki. Brzezinka
KO i Lewica nie idą do Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta komentuje
Polska
Hala MTK w dniu katastrofy
W jednej chwili stracił żonę, córkę, wnuka, zięcia i pasierba. 20 lat temu zawaliła się hala na Śląsku
Katowice
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
METEO
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
BIZNES
Dramatyczna akcja ratunkowa w sądzie we Wrocławiu
78-latek nagle upadł na podłogę w sądzie. Nagranie dramatycznej akcji ratunkowej
Wrocław
Koło domu ministra rozlano gnojowicę
Wylał gnojowicę, groził ministrowi i jego żonie. Areszt utrzymany
Białystok
imageTitle
Pretensje Djokovicia. "Uważasz, że to było fair?"
EUROSPORT
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
BIZNES
Szczury w kamienicy w centrum Szczecina
Influencerka miała dwa szczury. Teraz są ich setki, nie do opanowania
Bartłomiej Plewnia
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
BIZNES
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
"Wszystkie statki są zagrożone". Apel o zaostrzenie walki z flotą cieni
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek

