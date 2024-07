Nowy lek na chorobę Alzheimera zatwierdzony przez FDA

Ostatnie z badań klinicznych wykazało, że w porównaniu z placebo nowy lek spowalnia postęp alzheimera o około 35 procent - twierdzi NBC. Studium przeprowadzono na grupie 1736 pacjentów w łagodnym stadium choroby. Do określenia skuteczności środka wykorzystano skalę klinicznej oceny stopnia demencji. Ta służy do analizy stanu pacjentów w sześciu obszarach: pamięć, orientacja, zdolność osądu i rozwiązywania problemów, kwestie społeczne, dom i hobby oraz higiena osobista. Procentowa skuteczność leku odnosi się do efektów stosowania go przez 18 miesięcy - opisuje portal.