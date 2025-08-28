Ponad 200 tysięcy przypadków. Epidemia w dwóch krajach

Logo strona główna
Świat

Aedes aegypti, czyli komar egipski, roznosi różne wirusy
Komary zabijają więcej ludzi niż wojny. Naukowcy sięgają po sztuczną inteligencję
Źródło: Remigiusz Skierski/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Zimbabwe i Namibia to dwa kraje Afryki, w których nastąpił gwałtowny wzrost zgłaszanych przypadków malarii. Choroba ta przenoszona jest przez niektóre gatunki komarów, a przedłużające się pory deszczowe sprzyjają ich namnażaniu. Nowe ogniska zgłosiły też trzy inne kraje.

Zimbabwe mierzy się z gwałtownym wzrostem zachorowań na najczęstszą na świecie chorobę zakaźną. Od początku roku do lipca odnotowano 111 998 przypadków malarii i 310 spowodowanych przez nią zgonów. Kolejna jest Namibia, w której służby medyczne potwierdziły od początku roku 95 729 przypadków i 154 zgony - wynika z danych opublikowanych przez Afrykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Africa CDC).

Komary zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z malarią. Wstrzymano program

Komary zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z malarią. Wstrzymano program

"Kiedy słyszę komary, czuję przerażenie"

"Kiedy słyszę komary, czuję przerażenie"

Wzrost liczby przypadków malarii

Nowe ogniska malarii zgłosiły też Botswana, Eswatini i Zambia. Eksperci wiążą ten wzrost ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, przedłużającymi się porami deszczowymi, które sprzyjają rozmnażaniu się komarów oraz pracą na świeżym powietrzu w malarycznym środowisku, np. przy płukaniu złota, połowie ryb, zwłaszcza w godzinach szczytu aktywności komarów.

Afryka Południowa nigdy nie była wolna od malarii, jednak historycznie odnotowywano tam niższą zapadalność na tę chorobę niż w Afryce Środkowej. Drastyczne zmiany klimatu, niespotykane wcześniej migracje transgraniczne i niedofinansowana służba zdrowia, pozbawiona możliwości stosowania jakiejkolwiek profilaktyki, przyspieszają rozprzestrzenianie się tej choroby.

Malaria
Malaria
Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Malaria to zagrażająca życiu choroba przenoszona na ludzi przez niektóre gatunki komarów. Jest uleczalna i można jej zapobiegać. Zakażenie jest wywoływane przez pasożyta i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do łagodnych objawów należą gorączka, dreszcze i ból głowy. Poważne to wysoka gorączka, dezorientacja, drgawki i trudności w oddychaniu. 

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

