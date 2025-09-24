Trump pokazał "prezydencką Aleję Sław". Zaskakujący wizerunek Bidena

"Prezydencka Aleja Sław pojawiła się w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła Białego Domu" - poinformowała Margo Martin, asystentka prezydenta Donalda Trumpa, w serwisie X. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widać biało-czarne portrety prezydentów USA oprawione w złote ramy.
Na zamieszczonym wideo oraz na zdjęciu opublikowanym przez Biały Dom widać dwie fotografie Trumpa (z poprzedniej i obecnej kadencji), a między nimi - w miejscu, w którym powinno wisieć zdjęcie Bidena - fotografię przedstawiającą urządzenie do składania podpisów i podpis Bidena.
Maszyna do podpisów zamiast portretu Bidena
Prezydent już wcześniej zapowiedział, że zamiast portretu Bidena zawiesi w Białym Domu zdjęcie długopisu.
Trump wielokrotnie twierdził, że osoby z otoczenia Bidena ukrywały prawdziwy stan zdrowia ówczesnego prezydenta i same podejmowały decyzje, podpisując się za niego pod dokumentami. Dowodem na to miałoby być używanie specjalnej maszyny do składania podpisów. W rzeczywistości takiej maszyny używało od dekad wielu prezydentów.
