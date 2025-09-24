Logo strona główna
Świat

Trump pokazał "prezydencką Aleję Sław". Zaskakujący wizerunek Bidena

Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Donald Trump o liście od Joe Bidena (22.01.2025 r.)
Źródło: Reuters
W Białym Domu zawisły portrety wszystkich amerykańskich prezydentów. Jeden z nich szczególnie się wyróżnia. W złotej ramie zamiast portretu Joe Bidena umieszczono zdjęcie jego podpisu i urządzenia, które go wykonało.

"Prezydencka Aleja Sław pojawiła się w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła Białego Domu" - poinformowała Margo Martin, asystentka prezydenta Donalda Trumpa, w serwisie X. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widać biało-czarne portrety prezydentów USA oprawione w złote ramy.

Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Źródło: x.com/@WhiteHouse

Na zamieszczonym wideo oraz na zdjęciu opublikowanym przez Biały Dom widać dwie fotografie Trumpa (z poprzedniej i obecnej kadencji), a między nimi - w miejscu, w którym powinno wisieć zdjęcie Bidena - fotografię przedstawiającą urządzenie do składania podpisów i podpis Bidena.

Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Źródło: x.com/@WhiteHouse

Maszyna do podpisów zamiast portretu Bidena

Prezydent już wcześniej zapowiedział, że zamiast portretu Bidena zawiesi w Białym Domu zdjęcie długopisu.

Trump wielokrotnie twierdził, że osoby z otoczenia Bidena ukrywały prawdziwy stan zdrowia ówczesnego prezydenta i same podejmowały decyzje, podpisując się za niego pod dokumentami. Dowodem na to miałoby być używanie specjalnej maszyny do składania podpisów. W rzeczywistości takiej maszyny używało od dekad wielu prezydentów.

pc

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@WhiteHouse

