"Stop, stop, stop!". Co się działo na chwilę przed wypadkiem na lotnisku

Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym w porcie lotniczym La Guardia
Źródło: Reuters
Samolot pasażerski zderzył się z pojazdem lotniskowym w trakcie lądowania na lotnisku LaGuardia. Portal stacji CNN opisał nagranie z wieży kontrolnej, z którego wynika, co działo się na chwilę przed wypadkiem.

O godzinie 23.38 czasu lokalnego (4.38 czasu polskiego) na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku samolot pasażerski w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki. Był to lot Air Canada Express obsługiwany przez linię Jazz.

Zderzenie podczas lądowania. Dwie osoby zginęły, wielu rannych

Zapis rozmów z wieży kontroli lotów. "Widzę, że zderzyłeś się z pojazdem"

Jak relacjonuje portal CNN, wszystko zaczęło się od zgłoszenia sytuacji awaryjnej przez inny samolot. Lot 2384 linii United Airlines przerwał start z powodu zapalenia się kontrolki ostrzegawczej. Piloci przekazali, że w kabinie pojawił się zapach, który wywołał mdłości u personelu pokładowego - wynika z nagrania z wieży kontrolnej, opublikowanego na stronie LiveATC.com.

Na miejsce wysłano wóz strażacki. Otrzymał on pozwolenie na przejazd przez pas startowy, na którym lądował samolot linii Jazz Aviation. Po chwili jednak sytuacja się zmieniła. Na nagraniu z wieży słychać, że kontroler próbował zatrzymać strażaków.

Wóz numer jeden, stop, stop, stop!

- mówił. Chwilę później zwrócił się do samolotu:

JAZZ 646, widzę, że zderzyłeś się z pojazdem. Po prostu utrzymaj pozycję. Wiem, że nie możesz się ruszyć. Służby są już w drodze.

Na zdjęciach widać, że w wyniku zderzenia przód samolotu został poważnie uszkodzony.

Samolot zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Zderzenie samolotu z pojazdem lądowym na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Zderzenie samolotu z pojazdem lądowym na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Źródło: Ryan Murphy/Associated Press/East News
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters
Samolot Air Canada Express zderzył się z pojazdem podczas lądowania na nowojorskim lotnisku LaGuardia
Samolot Air Canada Express zderzył się z pojazdem podczas lądowania na nowojorskim lotnisku LaGuardia
Źródło: Angela Weiss/AFP/East News
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: Reuters

Zarząd Portów Nowego Jorku i New Jersey przekazał, że w wypadku zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Czytaj także:
dziewczyna ai sklej
Świat MAGA oszalał na punkcie tej dziewczyny. A ona nie istnieje
Świat
Donald Trump
Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Świat
Lisa Kudrow w serialu "Wielki powrót"
Nie tylko Phoebe. Powrót biolożki, która zrewolucjonizowała Hollywood
Tomasz-Marcin Wrona
Żółw morski
Karapaksy żółwi jak kapsuły czasu
METEO
Tragiczny wypadek w Chorzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Z Madrytu na Florydę. Griezmann blisko MLS
EUROSPORT
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
BIZNES
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
WARSZAWA
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
WARSZAWA
Zabrał swoje akta z gabinetu sędzi, sala rozpraw sąd zdjęcie poglądowe
Matka pozwała 31-letniego syna, by wyprowadził się z domu. Jest wyrok
Świat
Dorota Rabczewska, Doda
"Tłuściochy są leniami". Lekarze od otyłości odpowiadają Dodzie
Zuzanna Kuffel
Polowanie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć na polowaniu. Policja zatrzymała myśliwego
Trójmiasto
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
BIZNES
imageTitle
Wielka szansa przed Majchrzakiem. "Nie czuję się faworytem"
EUROSPORT
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
METEO
usiłowanie zabójstwa 18-latka
Po kłótni wyciągnął broń i strzelił w głowę, po czym uciekł z miasta
Kraków
20-latkowi za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego więzienia
Bił po całym ciele i zdał cios nożem. 20-latek może już nie wyjść z więzienia
Łódź
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar na strzelnicy. Policjanci sprawdzili, czy były tam broń i amunicja
WARSZAWA
imageTitle
Nowe koszulki reprezentacji Polski. Cena robi wrażenie
EUROSPORT
Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w samochodzie
Ojciec kierowca pijany, matka pasażerka pijana. W aucie dwójka dzieci
Szczecin
imageTitle
Media: Zidane przejmie reprezentację Francji
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
WARSZAWA
Sprawdzamy, co minister Dariusz Klimczak faktycznie powiedział o ukraińskich samochodach
"I to mówi minister, żenada". Co Klimczak powiedział o ukraińskich samochodach
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
BIZNES
Bushwick Inlet Park nowy jork usa shutterstock_1671001015
16-latek chciał zrobić zdjęcie. Nie żyje
Świat
Francja. Protest zwolenników Le Pen w Paryżu
Wybory we Francji. Jak wypadła partia Marine Le Pen
Świat
Donald Trump
Presja na Trumpa, szoki na rynkach. "Całkowicie oderwały się"
BIZNES
Magyar poddał się testowi na obecność narkotyków
Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"
Świat
Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
Eksplozja na osiedlu. "Materiały wybuchowe to po prostu jego pasja"
Wrocław
Śnieg, oblodzenie
Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW
METEO
