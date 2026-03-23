"Stop, stop, stop!". Co się działo na chwilę przed wypadkiem na lotnisku

Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym w porcie lotniczym La Guardia Źródło: Reuters

O godzinie 23.38 czasu lokalnego (4.38 czasu polskiego) na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku samolot pasażerski w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki. Był to lot Air Canada Express obsługiwany przez linię Jazz.

Zapis rozmów z wieży kontroli lotów. "Widzę, że zderzyłeś się z pojazdem"

Jak relacjonuje portal CNN, wszystko zaczęło się od zgłoszenia sytuacji awaryjnej przez inny samolot. Lot 2384 linii United Airlines przerwał start z powodu zapalenia się kontrolki ostrzegawczej. Piloci przekazali, że w kabinie pojawił się zapach, który wywołał mdłości u personelu pokładowego - wynika z nagrania z wieży kontrolnej, opublikowanego na stronie LiveATC.com.

Na miejsce wysłano wóz strażacki. Otrzymał on pozwolenie na przejazd przez pas startowy, na którym lądował samolot linii Jazz Aviation. Po chwili jednak sytuacja się zmieniła. Na nagraniu z wieży słychać, że kontroler próbował zatrzymać strażaków.

Wóz numer jeden, stop, stop, stop!

- mówił. Chwilę później zwrócił się do samolotu:

JAZZ 646, widzę, że zderzyłeś się z pojazdem. Po prostu utrzymaj pozycję. Wiem, że nie możesz się ruszyć. Służby są już w drodze.

Na zdjęciach widać, że w wyniku zderzenia przód samolotu został poważnie uszkodzony.

Zarząd Portów Nowego Jorku i New Jersey przekazał, że w wypadku zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Opracował Adrian Wróbel /lulu