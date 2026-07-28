Świat Zbuntowani mnisi ze Szkocji wykluczeni z Kościoła katolickiego Oprac. Adam Styczek |

Problemy z samolotem na Teneryfie. Papież odleciał maszyną króla Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ekskomunika, usunięcie z urzędu i zakaz odprawiania mszy oraz sprawowania sakramentów - to kary nałożone na ojca Michaela Mary Sima, charyzmatycznego założyciela Zgromadzenia Synów Najświętszego Odkupiciela.

"Zgromadzenie oraz jego odwołany przełożony sami wyłączyli się ze wspólnoty Kościoła katolickiego, a wierni diecezji nie powinni utrzymywać z nimi żadnych kontaktów" - głosi komunikat biskupa Aberdeen Hugh Gilberta.

Biskup poinformował w oświadczeniu, że proces kanoniczny przeciwko Simowi toczył się już od jakiegoś czasu, a przyjęcie w sobotę sakry bez zgody papieża pogłębiło konflikt. "To jasne zerwanie z Kościołem" - napisał w sobotnim oświadczeniu biskup Gilbert.

Mnisi z Aberdeen podważają zwierzchnictwo papieża

Zgromadzenie Synów Najświętszego Odkupiciela, na którego czele stoi 73-letni duchowny, wpisuje się nurt sedewakantyzmu, utrzymującego, że ostatnim prawowitym papieżem był Pius XII, a od czasu jego śmierci wszyscy, którzy zasiadają na tronie Piotrowym, są antypapieżami. Nurt sprzeciwia się reformom drugiego Soboru Watykańskiego.

Zgromadzenie Synów Najświętszego Odkupiciela ma siedzibę na Orkadach, ale dzięki obecności w Internecie cieszy się zainteresowaniem części tradycjonalistycznych środowisk katolickich ze Stanów Zjednoczonych.