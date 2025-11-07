"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro

Pracownik Centrum Praw Podstawowych zagroził ekipie TVN24 wezwaniem policji. Relacja Konrada Borusiewicza Źródło: TVN24

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS i byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów - w tym kierowania grupą przestępczą. Polityk nie stawił się na posiedzeniu. Wcześniej tego dnia w Budapeszcie rozmawiał ze sprzyjającymi PiS mediami.

W piątek w Sejmie posłowie będą głosować nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także nad wnioskiem o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Blok głosowań rozpocznie się o godzinie 17.30.

"Miejsce strzeżone jak ambasada"

W piątek rano przebywający w Budapeszcie reporter TVN24 Konrad Borusiewicz mówił o miejscu pobytu Ziobry. Udało mu się ustalić, że w czwartek Ziobro wygłosił swoje oświadczenie dla zaprzyjaźnionych mediów w siedzibie Centrum Praw Podstawowych.

Jak poinformował Borusiewicz, o obecności Ziobry w budynku wskazywała przede wszystkim obecność jednej z ekip stacji telewizyjnych transmitujących jego oświadczenie. - Potwierdził nam też to dzisiaj pracownik centrum, który mówił, że Zbigniewa Ziobry już tu nie ma, jednocześnie grożąc tym, że wezwie policję w związku z naszą obecnością tutaj, chociaż w żaden sposób nie łamie ona węgierskiego prawa - opowiadał reporter.

Borusiewicz przekazał również, że ekipa TVN24 dotarła na miejsce jeszcze w czasie trwania oświadczenia Ziobry, ale nie mogła wejść do budynku. - Jest to miejsce strzeżone jak ambasada - opisał.

Centrum Praw Podstawowych - co to jest

Centrum Praw Podstawowych to konserwatywny ośrodek bliski rządowi premiera Viktora Orbana. W ramach Centrum Praw Podstawowych został powołany w kwietniu Polsko-Węgierski Instytut Wolności, na czele którego stanął były wiceminister sprawiedliwości, współpracownik Ziobry, poseł PiS Marcin Romanowski. W grudniu ubiegłego roku polski sąd wydał decyzję o aresztowaniu Romanowskiego, a ten uciekł na Węgry.

