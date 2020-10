Praworządność a unijne fundusze. Niemcy: będziemy pośredniczyć między różnymi stanowiskami

Gospodarz spotkania przypomniał, że wcześniej tego dnia w Paryżu doszło do pierwszych od czterech lat rozmów szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego, co - jak ocenił Maas - wzmacnia spójność wschodu i zachodu UE. Wśród tematów rozmów dwustronnych z ministrem Rauem wymienił bieżącą agendę i relacje dwustronne.

Według Maasa istotnymi obszarami są energetyka i zainicjowane przez niemieckie MSZ transgraniczne agencje energetyczne. - Energetyka to wielki potencjał współpracy polsko-niemieckiej - mówił szef dyplomacji RFN i podkreślał, że dla obu krajów transformacja energetyczna będzie wyzwaniem.

Jako kolejną istotną kwestię Maas wskazał podręcznik do historii, nad którym pracowali zarówno polscy, jak i niemieccy historycy. - Cieszę się, że uczniowie będą mogli mieć obydwie perspektywy i będą patrzeć z obydwu perspektyw na historię Europy - podkreślił.

Wspomniał też, że omówiona zostanie także próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i reakcja na to Unii Europejskiej.

Wśród tematów rozmów wymienił sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego, zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa płynące z Afryki Północnej. Jako kolejny temat wskazał pakt migracyjny. - Tu nieco się różnimy, ale są dobre podstawy do dalszych rozmów na ten temat i zajęcia się szczegółami - mówił szef polskiej dyplomacji.

- W stosunkach dwustronnych bardzo ważne są kwestie, które łączą się z naszą wspólną, jakże tragiczną także historią. Mamy nadzieję, my w Polsce, na rozwiązanie tej problematyki upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej, o tym rozmawialiśmy. Sądzę, że nastąpi niedługo przełom w tej kwestii - dodawał Rau. Jako kolejny temat wymienił kwestię nauki języka polskiego w Niemczech czy wspólnej nauki historii, w tym zbliżenia perspektyw w tym zakresie, do którego może dojść za pomocą podobnych wysiłków jak wspólne podręczniki.

Co z praworządnością?

Maas podkreślił, że temat procedury z art. 7 wobec Polski i kwestia praworządności nie były poruszane podczas wcześniejszych rozmów w ramach Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. W kwestii powiązania praworządności z unijnym budżetem powiedział, że z uwagi na pandemię i straty, które wywołuje wciąż kryzys, trzeba szybko dojść do kompromisu w tej kwestii, aby państwa otrzymały środki na odbudowę.

- Dyskusje będą przez jakiś czas jeszcze trudne, ale jest to dla nas wspólną odpowiedzialnością, aby te rozmowy dokończyć i my jako prezydencja [w Radzie UE - red.] będziemy pośredniczyć między różnymi stanowiskami - powiedział Maas. - Musimy znaleźć też rozwiązanie, jeśli chodzi o powiązanie praworządności z wypłatą środków finansowych, wiele krajów w Europie czeka na środki, które mają zostać wypłacone - dodał szef niemieckiej dyplomacji.

Jednocześnie szef polskiego MSZ oświadczył, że Polska jest gotowa mówić o praworządności, gdy zostaną zaproponowane takie same zasady dla wszystkich państw. - Jeśli mówimy o takim przeglądzie (praworządności) - według z góry ustalonych zasad, z zachowaniem traktatowej równości traktowania wszystkich państw - to jesteśmy gotowi do takiego przeglądu - zadeklarował Rau.