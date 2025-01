"Selfie na drogę", śmigłowiec już czeka na Bidena

- To jest śmigłowiec przygotowany dla ciągle jeszcze pierwszej amerykańskiej rodziny, Joe Bidena i Jill Biden. Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa zostaną ceremonialnie do niego odprowadzeni, polecą do bazy Andrews, tam jeszcze Joe Biden będzie miał krótkie przemówienie do swoich współpracowników - opisywał amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.