Lider opozycji wygrał wybory. "Oświadczam, że Hichilema będzie prezydentem Zambii"

W całej Zambii na ulicach zorganizowano uroczystości, podczas których zwolennicy Hichilemy - ubrani w czerwono-żółte stroje nawiązujące do barw jego Zjednoczonej Partii na rzecz Rozwoju Narodowego - tańczyli i śpiewali, a przejeżdżający kierowcy trąbili - podała w poniedziałkowej depeszy agencja Reutera, podkreślając, że zwycięstwo kandydata opozycji może po raz kolejny oznaczać pokojowe przekazanie władzy przez partię rządzącą od czasu uzyskania niepodległości przez Zambię w 1964 roku.

64-letni Lungu początkowo nie przyznawał się do porażki i twierdził, że może zakwestionować wynik. W poniedziałek jednak uznał zwycięstwo rywala.

Głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się w czwartek. Przeciwnicy Lungu twierdzili, że systematycznie ograniczał on swobody demokratyczne, zamykając media, zatrzymując polityków opozycji i atakując krytyków. Jego rządy doprowadziły drugiego co do wielkości producenta miedzi w Afryce na "krawędź kryzysu praw człowieka", stwierdziła w czerwcu organizacja Human Rights Watch.