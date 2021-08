Zamach w Kabulu. Nagranie wykonane dwie godziny przez wybuchem

Agencja Reutera opublikowała nagranie z miejsca zamachu w Kabulu, wykonane około dwie godziny przed eksplozją, w której zginęły dziesiątki ludzi. Widać na nim ogromny tłum ludzi, stłoczonych przed bramą lotniska desperacko próbujących przedostać się na drugą stronę ogrodzenia.

W czwartek około godziny 18 czasu lokalnego (15.30 czasu polskiego) przed portem lotniczym w stolicy Afganistanu doszło do zamachu, do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Według danych Agencji Reutera w ataku zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Według innych, wciąż niepotwierdzonych doniesień, ofiar śmiertelnych może być aż 170.