Zakłócona praca lotniska w Berlinie. Zaobserwowano drona

Jak podała agencja prasową dpa, loty do i z lotniska w stolicy Niemiec zostały zakłócone po tym, jak świadek poinformował policję o dostrzeżeniu drona niedaleko płyty.

Wśród samolotów, które nie mogły wystartować były te do Bazylei, Oslo i Barcelony. Według informacji dpa, lot z Londynu do Berlina został przekierowany do Hamburga na północy Niemiec. Trasę zmieniły też samoloty lecące ze Sztokholmu czy Helsinek.

Zakłócone działanie lotniska w Niemczech

Jak przekazał agencji dpa rzecznik brandenburskiej policji, o dronie służby poinformował telefonicznie świadek. Policyjny patrol, który dotarł na miejsce, również zaobserwował bezzałogowiec, ale nie mógł go dokładnie zlokalizować. Rzecznik podkreślił, że maszyna nie lata już w okolicy lotniska.

Serwis FlightRadar24 poinformował, że lotnisko w Berlinie wróciło do standardowych działań.

Berlin Airport is operating again after a brief suspension due to reports of drones near the airfield. More than two dozen flights diverted to alternate airports. https://t.co/qMRhoQJsBu pic.twitter.com/H07S0h7RN6 — Flightradar24 (@flightradar24) October 31, 2025 Rozwiń

Na początku października inne niemieckie lotnisko w Monachium dwa razy w ciągu 24 godzin zawieszało działania w ramach środków ostrożności z powodu obserwacji dronów.

