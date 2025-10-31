Zakłócona praca lotniska w Berlinie. Zaobserwowano drona

Jak podała agencja prasową dpa, loty do i z lotniska w stolicy Niemiec zostały zakłócone po tym, jak świadek poinformował policję o dostrzeżeniu drona niedaleko płyty.
Wśród samolotów, które nie mogły wystartować były te do Bazylei, Oslo i Barcelony. Według informacji dpa, lot z Londynu do Berlina został przekierowany do Hamburga na północy Niemiec. Trasę zmieniły też samoloty lecące ze Sztokholmu czy Helsinek.
Zakłócone działanie lotniska w Niemczech
Jak przekazał agencji dpa rzecznik brandenburskiej policji, o dronie służby poinformował telefonicznie świadek. Policyjny patrol, który dotarł na miejsce, również zaobserwował bezzałogowiec, ale nie mógł go dokładnie zlokalizować. Rzecznik podkreślił, że maszyna nie lata już w okolicy lotniska.
Serwis FlightRadar24 poinformował, że lotnisko w Berlinie wróciło do standardowych działań.
Na początku października inne niemieckie lotnisko w Monachium dwa razy w ciągu 24 godzin zawieszało działania w ramach środków ostrożności z powodu obserwacji dronów.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: Reuters, faz.net
