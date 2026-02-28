Logo strona główna
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz"

Ciesnina Ormuz
Ciesnina Ormuz
Źródło: CeltStudio / Shutterstock
Statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez strategiczny szlak wodny - Cieśninę Ormuz - poinformowała agencja Reutera.

"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - głosi komunikat wysyłany przez Teheran, którego treść potwierdził w rozmowie z bliskowschodnim portalem TheNationalNews, Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szczególnie narażone na represje irańskich sił zbrojnych są statki powiązane z interesami USA lub Izraela, ale inne statki również mogą paść ofiarą ataków - celowych lub przypadkowych - dodał dubajski armator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dym nad Dubajem
Dym nad Dubajem. Tomasz: trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem
Protest przeciw USA i Izraelowi w Teheranie
"Reżimów nie zmienia się nalotami"
Analiza ataku Izraela i USA na Iran
Tak wyglądały atak na Iran i odpowiedź reżimu [MAPY]

Cieśnina Ormuz pod władzą Iranu

Cała północna część Cieśniny Ormuz, łączącej Zatokę Perską z Zatoką Omańską, znajduje się pod jurysdykcją Iranu, co daje mu znaczną władzę nad ruchem statków na tych wodach, które mają kluczowe znaczenie dla sojuszników USA i globalnych rynków energetycznych. Przez cieśninę tę przepływa bowiem około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jedna szósta ropy naftowej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na tydzień przed sobotnim atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran przeprowadził manewry morskie, testujące możliwości zablokowania cieśniny. Iran całkowicie wstrzymał wówczas ruch na jej wodach na kilka godzin.

Autorka/Autor: /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CeltStudio / Shutterstock

Iran
