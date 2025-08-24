Wzrost cen i braki benzyny na rynku w Rosji. "Pożar w jednej z rafinerii trwa już od dwóch dni"

Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem Źródło: Reuters

> Na terenie Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji wybuchł pożar - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę agencja Reutera, powołując się na rosyjską telewizję Ren TV. Jak dodano, powołując się na agencję Interfax, Rosjanie zestrzelili w pobliżu elektrowni ukraińskiego drona.

Według służb prasowych obiektu nie wystąpiło zagrożenie dla przebywających tam osób.

Elektrownia atomowa w Kursku (zdjęcie archiwalne) Źródło: rosatom.ru

> Ukraina koncentruje ataki na rosyjskich rafineriach ropy naftowej i pociągach z paliwem, aby zaszkodzić rosyjskiej machinie wojennej. W rezultacie mimo zakazu eksportu wzrosły ceny benzyny i nie jest ona wszędzie osiągalna - stwierdziła w sobotę stacja CNN.

Telewizja podkreśliła, że tylko w sierpniu ukraińskie drony zaatakowały co najmniej dziesięć kluczowych instalacji energetycznych. Strategia jest skuteczna - atakowane rafinerie odpowiadają za ponad 10 procent rosyjskiego przerobu rocznie. "Pożar w jednej z rafinerii trwa już od dwóch dni" - przypomniała stacja.

Na okupowanym Krymie i w kilku regionach na stacjach zaczęło brakować benzyny i pomimo rządowych dopłat rosną ceny paliwa. Ceny hurtowe benzyny na giełdzie w Petersburgu wzrosły w tym miesiącu o prawie 10 procent, a od początku roku o blisko połowę. Analitycy nie spodziewają się poprawy sytuacji przez co najmniej miesiąc, mimo że rosyjski rząd wprowadził pod koniec lipca zakaz eksportu benzyny. Ukraiński wywiad doniósł w zeszłym tygodniu, że rosyjskie firmy gwałtownie zwiększają zakupy benzyny z Białorusi.

>> Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity na stacjach

Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie Źródło: Reuters

> Sztab generalny w Kijowie przekazał, że pięć dronów rozpoznawczych zostało zniszczonych na lotnisku wojskowym Chersonez położonym na peryferiach Sewastopola na zaanektowanym Krymie.

Zdaniem mediów w Kijowie, uderzenie w bazę bezzałogowców rozpoznawczych na zaanektowanym Krymie jest "ważnym krokiem w przeciwdziałaniu rosyjskiej działalności wywiadowczej w regionie".

Miejsce ataku na zaanektowanym Krymie Źródło: Sztab generalny armii ukraińskiej/Telegram

> W Ukrainie doszło do katastrofy myśliwca MiG-29. Maszyna rozbiła się przy podejściu do lądowania po powrocie z misji bojowej. Zginął 46-letni pilot. To trzeci samolot wojskowy, który ukraińskie lotnictwo straciło od czerwca.

"W nocy (z 22 na) 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r." - przekazały Siły Powietrzne ukraińskiej armii. W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.

> Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał w ostatnim raporcie, że Kreml unika spotkania Putina z Zełenskim ze strachu przed tym, jak wpłynie to na sytuację wewnętrzną w kraju.

ISW przypomniał, że w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a Putin spotka się, "gdy będzie gotowy plan szczytu". Podkreślił, że obecnie plan ten gotowy nie jest.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

> Siergiej Markow, rosyjski prokremlowski politolog, były deputowany Dumy Państwowej i były doradca Władimira Putina, został uznany za "agenta zagranicznego". Siergiej Markow miał rozpowszechniać "nieprawdziwe informacje o podejmowanych przez władze Rosji decyzjach".

63-letni Markow jest znanym prokremlowskim politologiem. W latach 90. był twórcą i szefem moskiewskiego Instytutu Badań Politycznych.

Sergey Markov Źródło: Belkin Alexey / Russian Look / Forum

