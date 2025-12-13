Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wysłannik Trumpa u Łukaszenki. "USA znoszą sankcje na białoruski potas"

EN_01668870_1467 (1)
Wysłannik Trumpa John Coale na rozmowach u Łukaszenki
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone znoszą sankcje na białoruski potas - donosi agencja Reutera, powołując się na białoruską państwową agencję BiełTA, cytując specjalnego wysłannika USA Johna Coale'a. Decyzja miała zapaść po dwóch dniach rozmów w Mińsku z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką.

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka spotkał się w piątek w Mińsku z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa. W sobotę rozmowy są kontynuowane, a ich celem - według doniesień - ma być uwolnienie więźniów politycznych. W sobotę rano BiełTA poinformowała, że "USA znoszą sankcję na białoruski potas (nawozy potasowe)". Białoruś jest jednym z głównych producentów potasu, kluczowego składnika nawozów - przypomina Reuters.

"Zgodnie z instrukcjami prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone znoszą sankcje na białoruski potas. Myślę, że to bardzo dobry ruch ze strony USA dla Białorusi. Znosimy je teraz" - oświadczył wysłannik prezydenta USA, cytowany przez białoruską agencję informacyjną. Coale zapowiedział, że "w miarę normalizacji stosunków między dwoma krajami, coraz więcej sankcji będzie znoszonych".

Nie podano, co Mińsk miałaby zaoferować w zamian.

Spotkanie wysłannika Trumpa z Łukaszenką

Rozmowy Łukaszenki z delegacją, której przewodził wysłannik Trumpa John Coale, odbywały się za drzwiami zamkniętymi - informowało w piątek biuro prasowe białoruskiego przywódcy na Telegramie.

Gratulując Coale'owi funkcji specjalnego wysłannika Trumpa ds. Białorusi, Łukaszenka oznajmił: - Niech pan przekaże Trumpowi, że powinniśmy coś w związku z tym zrobić. I zrobimy. - Trump podobno lubi pochlebstwa. Ale ja nie chcę się przypochlebiać. Chcę powiedzieć, że jego działania w ostatnim czasie bardzo mi się podobają - mówił Łukaszenka.

John Coale i Alaksandr Łukaszenka
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Źródło: Associated Press/East News

Kto może być na liście uwolnionych?

- Te rozmowy mają być dzisiaj kontynuowane - powiedziała w sobotę rano reporterka TVN24 Michalina Czepita. Jak dodała, "celem tych rozmów ma być uwolnienie więźniów politycznych". - Mowa nawet o 150 osobach, tak podaje kilka białoruskich źródeł. Otwartym pozostaje pytanie, kiedy do takiego uwolnienia miałoby dojść, na jakich zasadach i kto na tej liście miałby się znaleźć. I czy będzie wśród nich Andrzej Poczobut - dodała.

Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który został aresztowany przez białoruskie władze w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku na Białorusi) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku. Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut
Źródło: Leonid Shcheglov/Associated Press/East News

Więźniowie polityczni Mińska

Poprzednia wizyta amerykańskiej delegacji, również kierowanej przez Johna Coale'a, odbyła się we wrześniu i doprowadziła do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym dwóch obywateli Polski. W zamian USA zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych Bieławia (Belavia).

Trump "z góry dziękuje" Łukaszence
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump "z góry dziękuje" Łukaszence

Od tego czasu Centrum Praw Człowieka "Wiasna" zakwalifikowało jednak 157 kolejnych osób jako więźniów politycznych na Białorusi.

26 listopada agencja Reutera podała, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, że administracja Trumpa i władze Białorusi rozmawiają o możliwym uwolnieniu wkrótce co najmniej 100 przetrzymywanych w tym kraju więźniów politycznych.

OGLĄDAJ: "Być może jest tak, że wydajemy człowieka na śmierć"
0808_deportacje

"Być może jest tak, że wydajemy człowieka na śmierć"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: BiełTA, Reuters, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News

Udostępnij:
TAGI:
BiałoruśUSAAlaksandr ŁukaszenkaDonald TrumpAndrzej Poczobut
Czytaj także:
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
METEO
Strażakom udało się wydostać sowę z komina
Sowa uwięziona w kominie
Rzeszów
Donald Trump
"Kevin i Kevin". Trump o tym kogo widzi na czele Fed
BIZNES
Peter Greene
Zmarł Peter Greene. Aktor miał 60 lat
Kultura i styl
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
WARSZAWA
imageTitle
Szczęsny chory. Zostaje w domu
EUROSPORT
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
METEO
Mężczyzna został zatrzymany pięc miesięcy po zaginięci Michała K.
Zaginął pięć miesięcy temu, ciało znaleźli w zbiorniku na deszczówkę
Katowice
pap_20251202_1RA (1)
Spotkanie jednak w poniedziałek? Nowe informacje w sprawie rozmów Witkoff-Zełenski
Świat
imageTitle
Sensacja na stoku. Znalazła się mocna na Vonn
EUROSPORT
Saneczkarstwo
130 km/h. Lodową rynną w dół
EUROSPORT
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
METEO
Opiekunowie boją się, że bliski może któregoś dnia wyjść bez słowa i zniknąć
"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Puchar Świata opóźniony. Winny pistolet
EUROSPORT
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
BIZNES
W pożarze w miejscowości Borówno zginęły dwie osoby
Seria tragicznych pożarów, zginęły cztery osoby
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Czekały 32 lata. "Krok od totalnej euforii"
EUROSPORT
W wypadku zginęły dwie osoby
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dwie osoby nie żyją
Olsztyn
Wypalenie zawodowe (zdjęcie ilustracyjne)
"Jeden z bohaterów mówi: nie byłem w stanie się podnieść"
Polska
Wjechał w pieszą na pasach
Wjechał w pieszą na pasach. Nagranie "ku przestrodze"
Lublin
imageTitle
Rzucali, czym tylko mogli. Furia podczas wizyty Messiego
EUROSPORT
POLI
Po 17 latach w więzieniu "chciał życia jak w serialu", po 20 dniach wrócił za kraty
Kraków
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
METEO
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
WARSZAWA
"Weekend cudów" Szlachetnej Paczki
"Dzisiaj ten chłopiec ubierze ciepłe buty, bez dziury". Trwa "Weekend cudów"
Trójmiasto
ODESSA
Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"
Świat
Pożar kurnika, spłonęło 23 tysiące kurczaków
23 tysiące kurcząt spłonęło w kurniku
Katowice
imageTitle
"Kortyzol w rękach, napięcie znika, gdy ruszam"
EUROSPORT
Jeden z zatrzymanych w sprawi zabójstwa
Brutalne zabójstwo, syn ofiary jednym z oskarżonych
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica