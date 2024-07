Wynik byłej premier największym zaskoczeniem wyborów

Konserwatyści ponieśli dotkliwą porażkę w czwartkowych wyborach do Izby Gmin. Mandat straciła w nich Liz Truss, będąca najkrócej urzędującym premierem w historii Wielkiej Brytanii, choć jej okręg był uważany za bastion torysów. Mandatu nie odnowił także Daniel Kawczynski z Partii Konserwatywnej, jedyny urodzony w Polsce brytyjski poseł.

Brytyjczycy zdecydowali. Wybory parlamentarne miażdżąco wygrała Partia Pracy, zdobywając, według sondaży exit poll , 410 mandatów w 650-osobowej Izbie Gmin. Bolesna porażkę poniosła rządząca przez 14 lat Partia Konserwatywna, uzyskując - według wstępnych wyników - zaledwie 131 miejsc. To oznaczałoby dla nich stratę ponad dwustu mandatów. Choć najgorsze prognozy zapowiadały jeszcze większą porażkę.

Była premier bez mandatu

Do parlamentu nie dostała się była premier Liz Truss, której okręg - South West Norfolk - był uważany za jeden z najbezpieczniejszych dla Partii Konserwatywnej.

Reprezentowała ten okręg od 2010 roku, a w poprzednich wyborach w 2019 roku uzyskała tam aż 69 procent poparcia i ponad 26 tysięcy głosów przewagi nad kandydatką Partii Pracy. Teraz Truss zdobyła 11 217 głosów, podczas gdy kandydat Partii Pracy Terry Jermy 11 847, i to on zdobył mandat.

Utrata miejsca w Izbie Gmin przez Truss to jedno z największych zaskoczeń w tych wyborach.

Truss była premierem zaledwie przez siedem tygodni, od września do października 2022 roku. Ogłoszone przez nią, źle przyjęte cięcia podatkowe, które nie miały pokrycia w przychodach, w dużej mierze doprowadziły do załamania się notowań Partii Konserwatywnej, jednak sama Truss cały czas zachowywała znaczną popularność wśród wyborców z prawego skrzydła swojego ugrupowania.

Jedyny poseł urodzony w Polsce nie obronił mandatu

Mandatu nie odnowił także Daniel Kawczynski z Partii Konserwatywnej, jedyny urodzony w Polsce poseł do brytyjskiej Izby Gmin.

Kawczynski był posłem z okręgu Shrewsbury and Atcham, który w związku ze zmianą granic został na Shrewsbury w 2005 roku. Był przewodniczącym ponadpartyjnej grupy parlamentarnej do spraw Polski. Urodził się w 1972 roku w Warszawie, do Wielkiej Brytanii przyjechał w wieku sześciu lat.