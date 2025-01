Romi, Emily i Doron wracają do domu

W niedzielę po południu doszło do pierwszego przekazania zakładników na mocy porozumienia zawartego między palestyńskim Hamasem a Izraelem . Umowa przewiduje m.in. że w pierwszej fazie rozejmu terrorystyczna organizacja będzie sukcesywnie uwalniała żyjących zakładników, zaczynając od kobiet i dzieci, którzy są cywilami (wśród zakładników są bowiem również żołnierki i żołnierze). Za każdego cywilnego zakładnika uwolnionych ma zostać 110 palestyńskich więźniów.

Porozumienie miało wejść w życie w niedzielę rano i rozpocząć się od wymiany więźniów, ale Hamas nie dostarczył na czas nazwisk uwalnianych trzech kobiet. Ostatecznie siało się to nieco później, przed południem. Wyjaśniono, że opóźnienie było spowodowane kwestiami technicznymi, w tym "błędami" w niektórych nazwiskach.

Po południu dwa izraelskie śmigłowce wojskowe wylądowały w Reim, na południu Izraela, niedaleko granicy ze Strefą Gazą. Według CNN kobiety po opuszczeniu półenklawy mają zostać zabrane do szpitala.

Kim są trzy zakładniczki?

Gdy w czasie imprezy rozpoczął się atak, Romi zadzwoniła do rodziny. Jej matka Meirav wspominała, że ​​słyszała strzały i krzyki po arabsku podczas ostatniej rozmowy z córką.

Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin, które reprezentuje jej rodzinę, poinformowało, że pojechała, "by robić to, co kochała – tańczyć". Gonen uczyła się tańczyć przez 12 lat, występowała solo na scenie, była również - jak podano - "niesamowitą choreografką".