Wyciek gazu i potężna eksplozja. Wszystko nagrała kamera

W San Francisco doszło do eksplozji domu. Powodem był wyciek gazu Źródło: Brittany Maldonado, 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Jak informuje agencja AP, do katastrofy doszło w czwartek. Niebezpieczne zdarzenie uchwyciła kamera. Na nagraniu widać, jak zaraz po wybuchu pozostałości po domu zaczynają się palić, a w górę wzbijają się czarne kłęby dymu.

Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala z powodu obrażeń. Trzy z nich są w stanie ciężkim. Na dwóch oddzielnych działkach zostały też poważnie uszkodzone kolejne trzy budynki - przekazała straż pożarna.

"Wyglądało to tak, jakby ktoś właśnie odpalił bombę"

- Pudła przewróciły się i wszystko się zatrzęsło. Myśleliśmy, że ktoś właśnie zjechał z autostrady i jego samochód znalazł się w naszym salonie - relacjonowała mieszkająca naprzeciwko Brittany Maldonado. W chwili zdarzenia była z mężem w sypialni.

Dodała, że "wyglądało to tak, jakby ktoś właśnie odpalił bombę".

AP zwraca uwagę, że w okolicy, w której doszło do eksplozji, trwały remont chodników i ścieżek rowerowych. Agencja poinformowała - powołując się na rzecznika firmy Pacific Gas & Electric Co. - że gaz miał wydostawać się z uszkodzonej podziemnej linii.

