Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wyciek gazu i potężna eksplozja. Wszystko nagrała kamera

W San Francisco doszło do eksplozji domu. Powodem był wybuch gazu
W San Francisco doszło do eksplozji domu. Powodem był wyciek gazu
Źródło: Brittany Maldonado, 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W mieście Hayward na przedmieściach San Francisco w USA w wyniku wycieku gazu doszło do potężnego wybuchu. Całkowitemu zniszczeniu uległ dom. Moment zdarzenia uchwycił wideodomofon z budynku naprzeciwko. Obrażenia odniosło sześć osób.

Jak informuje agencja AP, do katastrofy doszło w czwartek. Niebezpieczne zdarzenie uchwyciła kamera. Na nagraniu widać, jak zaraz po wybuchu pozostałości po domu zaczynają się palić, a w górę wzbijają się czarne kłęby dymu.

Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala z powodu obrażeń. Trzy z nich są w stanie ciężkim. Na dwóch oddzielnych działkach zostały też poważnie uszkodzone kolejne trzy budynki - przekazała straż pożarna.

W San Francisco doszło do eksplozji domu. Powodem był wybuch gazu
W San Francisco doszło do eksplozji domu. Powodem był wybuch gazu
Źródło: Brittany Maldonado, 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Wyglądało to tak, jakby ktoś właśnie odpalił bombę"

- Pudła przewróciły się i wszystko się zatrzęsło. Myśleliśmy, że ktoś właśnie zjechał z autostrady i jego samochód znalazł się w naszym salonie - relacjonowała mieszkająca naprzeciwko Brittany Maldonado. W chwili zdarzenia była z mężem w sypialni.

Dodała, że "wyglądało to tak, jakby ktoś właśnie odpalił bombę".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
23 tysiące kurcząt spłonęło w kurniku

23 tysiące kurcząt spłonęło w kurniku

Katowice
Pożar w sklepie z artykułami BHP

Pożar w sklepie z artykułami BHP

WARSZAWA

AP zwraca uwagę, że w okolicy, w której doszło do eksplozji, trwały remont chodników i ścieżek rowerowych. Agencja poinformowała - powołując się na rzecznika firmy Pacific Gas & Electric Co. - że gaz miał wydostawać się z uszkodzonej podziemnej linii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ams, adso

Źródło: AP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Brittany Maldonado, 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAWypadkiWybuch gazu
Czytaj także:
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
METEO
Swiatłana Cichanouska
Cichanouska: Łukaszenka mógł zostawić Andrzeja, bo jest ważny dla Polski
Świat
imageTitle
Atak za atakiem Barcelony. Osasuna wytrwale się broni
RELACJA
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Tu spadnie marznący deszcz. IMGW ostrzega
METEO
Mariusz Walter
"Wizjoner, pionier, mistrz". Trzy lata temu zmarł Mariusz Walter
Polska
imageTitle
Co się stało z Wąskiem? Był liderem kadry, teraz "ciężko mu się odnaleźć"
EUROSPORT
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
METEO
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak odebrał lekcję skakania. Słoweniec znokautował konkurencję
EUROSPORT
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
METEO
Andrzej Poczobut
"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"
Świat
Maryja Kalesnikawa, Aleś Bialacki i Wiktar Babaryka 
Rzucili wyzwanie reżimowi Łukaszenki, są wśród uwolnionych
Świat
imageTitle
To był jego moment. Kubica doceniony na światowej gali
EUROSPORT
Wynieśli mężczyznę z płonącego budynku
Wynieśli mężczyznę z płonącego domu. Nagranie
Kielce
EXPA-TAD-251213-7058
Sobotni konkurs skoków narciarskich w Klingenthalu (zapis relacji)
RELACJA
"Upadek Londynu"? O co chodzi z tą choinką
"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle
Zuzanna Karczewska
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Wielka forma Polaka przed igrzyskami. Kolejne podium w Pucharze Świata
EUROSPORT
Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala
Czołowe zderzenie podczas wyprzedzania, trzy osoby w szpitalu
Lublin
Mężczyzna został zatrzymany
Jechał autem wartym 750 tysięcy złotych, odpowie za paserstwo
Lublin
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
BIZNES
Donald Trump
Co dalej z Donbasem? Trump: wiele osób by tego chciało
Świat
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
WARSZAWA
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
WARSZAWA
imageTitle
Austriak zmarnował szansę. Szwajcarzy zapełnili podium w Val d'Isere
EUROSPORT
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
METEO
Maryja Kalesnikawa
Więźniowie polityczni uwolnieni przez Białoruś
Świat
Mapa 3d powstaje na bieżąco. Wszystko po to, żeby ułatwić pracę służb
Policyjny pies tropiący szuka, mapa 3D rysuje się sama
Łódź
imageTitle
Bezbłędny Francuz, szybkie Szwedki. Polacy bez błysku
EUROSPORT
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica