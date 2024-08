Żona J.D. Vance'a broni jego słów o "bezdzietnych kociarach"

Tak naprawdę chodziło mu o to, że bycie rodzicem w tym kraju może być ciężkie - przekonywała Usha Vance w rozmowie ze stacją Fox News, broniąc słów swojego męża o "bezdzietnych kociarach". Jej zdaniem słowa J.D. Vance'a, które spotkały się z powszechną krytyką, były "jednorazowym żartem". Media przypominają tymczasem, że podobnych słów J.D. Vance'a używał także przy innych okazjach.

- Prawda jest taka, że J.D. (Vance) rzucił wtedy żartem. Zażartował, żeby zwrócić uwagę na coś, co było istotne - przekonywała w rozmowie z Fox News żona J.D. Vance'a Usha Vance, próbując wybronić głośne słowa męża o "bezdzietnych kociarach". - Tak naprawdę chodziło mu o to, że bycie rodzicem w tym kraju może być ciężkie i czasami nasza polityka jest skonstruowana tak, że sprawia, że jest to jeszcze trudniejsze - dodała.