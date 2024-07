Artyści o decyzji Joe Bidena

"Joe Biden przejdzie do historii jako człowiek, który osiągnął wiele podczas swojej czteroletniej kadencji. Powinniśmy być mu wdzięczni za to, że stał na straży naszej demokracji" - skomentowała w serwisie X aktorka i piosenkarka Barbra Streisand.

Piosenkarki i aktorki Demi Lovato i Ariana Grande zdecydowały się okazać swoje poparcie poprzez publikację w relacjach na Instagramie wpisu Bidena wraz z odnośnikami do serwisu przeznaczonego do zbierania funduszy na rzecz Partii Demokratycznej oraz do rejestracji do głosowania w wyborach.