Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybory w Ukrainie byłyby teraz możliwe? "Ciężko sobie wyobrazić"

Wołodymyr Zełenski
Trump o wyborach w Ukrainie i "ogromnej korupcji"
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski zasygnalizował, że byłby gotowy przeprowadzić nowe wybory w Ukrainie w ciągu najbliższych miesięcy. Czy to jednak możliwe? "Ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłyby się odbyć" - pisze CNN i wyjaśnia, dlaczego to taki problem.

We wtorek Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie, ale pod warunkiem otrzymania przez jego kraj gwarancji bezpieczeństwa na ten okres. Zadeklarował, że poprosi o takie gwarancje amerykańskich i europejskich sojuszników. Jego zdaniem wtedy wybory mogłyby się odbyć w ciągu 60-90 dni.

Brak wyborów prezydenckich w Ukrainie, które zgodnie z harmonogramem miały odbyć się w 2024 roku, jest zarzutem wielokrotnie podnoszonym wobec Zełenskiego przez Rosję, ale także Donalda Trumpa. - Wiecie, oni mówią o demokracji, ale dochodzi się do punktu, w którym to już nie jest demokracja - ocenił Trump w tym tygodniu w wywiadzie dla Politico.

Dlaczego więc Ukraina nie przeprowadza wyborów? Wyjaśniamy.

Padły "dosyć mocne słowa". Trump po spotkaniu o Ukrainie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Padły "dosyć mocne słowa". Trump po spotkaniu o Ukrainie

Wybory w Ukrainie - dlaczego ich nie było od 2019 roku?

Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w Ukrainie w 2019 roku, które to Wołodymyr Zełenski wygrał w drugiej turze z poparciem 73 proc. W lipcu tego samego roku partia Zełenskiego - Sługa Narodu - zwyciężyła w wyborach parlamentarnych z poparciem 43 proc.

Z powodu pełnoskalowej inwazji Rosji rozpoczętej w lutym 2022 roku w Ukrainie obowiązuje jednak stan wojenny. W trakcie stanu wojennego ukraińska konstytucja nie pozwala zaś na przeprowadzanie wyborów - to fundamentalna przyczyna, dlaczego wybory prezydenckie zaplanowane na 2024 rok nie mogły się odbyć. Zełenski poinformował we wtorek, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów w czasie trwania stanu wojennego.

Po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku poparcie dla Zełenskiego skoczyło do rekordowo wysokich poziomów, a sondaże wskazywały, że ufało mu ok. 90 proc. Ukraińców. Od tamtej pory jego notowania spadły, ale w sondażach poparcie dla prezydenta deklaruje najczęściej większość Ukraińców. Na potencjalnie najsilniejszego potencjalnego konkurenta Zełenskiego w wyborach prezydenckich wyrósł były naczelny dowódca sił zbrojnych Walerij Załużny, zaufanie do którego latem tego roku deklarowało aż 71 proc. badanych.

Prawdopodobieństwo wyborów, umowa ponadpartyjna, by tego nie robić, przeszkody prawne w tym względzie i przegląd sceny politycznej Ukrainy, w tym erozja prezydenckiego zaplecza były tematami poruszanymi w ostatnim "Podcaście o zagranicy" w TVN24+.

Zełenski nie wyklucza wyborów - dlaczego?

Wołodymyr Zełenski wielokrotnie deklarował, że nowe wybory odbędą się, gdy wojna w Ukrainie się zakończy i będzie możliwe spełnienie międzynarodowych standardów procesu wyborczego. Obecna zmiana tego podejścia i wyrażenie gotowości do zorganizowania głosowania w ciągu najbliższych miesięcy ma związek z "delikatnym" momentem w trwających negocjacjach pokojowych, ocenia CNN.

Ukraina ma wkrótce przedłożyć Amerykanom zaktualizowany plan pokojowy, zawierający 20 punktów. Nie osiągnięto jednak w jego ramach jeszcze porozumienia co do kwestii terytoriów. Zełenski znajduje się zaś pod presją Donalda Trumpa, by zgodzić się na ustępstwa, podkreśla stacja.

Trump naciska zaś m.in. na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie. - Oni wykorzystują wojnę, żeby nie organizować wyborów, ale, no cóż, myślę, że naród ukraiński… Powinien mieć taki wybór. I może Zełenski by wygrał. Nie wiem, kto by wygrał. Ale od dawna nie było wyborów - mówił niedawno prezydent USA.

Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód

Wybory w czasie wojny

Czy przeprowadzenie wyborów w Ukrainie byłoby teraz w ogóle możliwe? "Ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłyby się odbyć" - wskazuje CNN. Głosowanie w czasie, gdy w kraju trwa wojna, mogłoby się wiązać z wieloma komplikacjami.

Przede wszystkim część kraju pozostaje okupowana, a każdego dnia na ukraińskie miasta spadają pociski i rakiety. W wielu miejscach występują też regularne braki prądu. Co więcej, według statystyk ONZ ponad 5,9 mln ukraińskich uchodźców żyje poza granicami kraju, a 4,4 mln zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie kraju. Prawie milion Ukraińców służy zaś w armii. To powodowałoby trudności m.in. w tworzeniu list wyborców i weryfikowaniu ich, podobnie jak w przeprowadzeniu samego głosowania.

Kolejnym problemem jest to, że infrastruktura służąca przeprowadzaniu wyborów ucierpiała wskutek działań wojennych. Obecnie tylko 75 proc. dotychczasowych lokali wyborczych mogłoby spełnić swoją funkcję.

Rosyjska propaganda

CNN przypomina, że kwestionowanie demokratycznego mandatu Wołodymyra Zełenskiego to jeden z elementów propagandy rosyjskiej. Część ekspertów uważa, że przeprowadzenie wyborów jest konieczne dla legitymizacji państwa ukraińskiego, ale inni wskazują, że wybory w tej chwili doprowadziłyby do poważnego impasu politycznego w Ukrainie, korzystnego dla Moskwy.

Podobnego zdania wydają się być sami mieszkańcy Ukrainy. Z sondażu przeprowadzonego w marcu przez Gradus Research wynikało, że 58 proc. Ukraińców uważa, że nie należy przeprowadzać wyborów prezydenckich podczas wojny. 

Zełenski dziękuje USA. Rozmowy o odbudowie kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski dziękuje USA. Rozmowy o odbudowie kraju

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWołodymyr ZełenskiDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Grzmoty na otwarcie sezonu. Mistrzowie wyrównali rekord NBA
Najnowsze
Karol Nawrocki w Rydze
"Nie dostałem oficjalnej informacji". Prezydent o rozmowach w sprawie MiG-ów dla Ukrainy
Polska
Aneta Regulska
Dziennikarka "Czarno na białym" z nagrodą za reportaż "Cena gry"
Kultura i styl
Odpady znajdowały się w kanale deszczowym
Odpady budowlane trafiły do kanału deszczowego
Łódź
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
"Tłuką się" czy "debatują"? W PiS gorąco, politycy komentują
Polska
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka
Wrocław
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
METEO
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
BIZNES
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
BIZNES
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
WARSZAWA
11 1325 czarzasty-0002
Czarzasty wystartuje na lidera Lewicy. Deklaracja i prośba
Polska
imageTitle
Dramatyczny wypadek kolejnej mistrzyni. Ze stoku prosto do szpitala
EUROSPORT
Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h
Dostał mandat za przekroczenie prędkości o jeden kilometr na godzinę
Łódź
Samotność
Okno zamiast świata. Nowy raport ujawnia skalę problemów
Piotr Wójcik
Wojsko Polskie
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN
Polska
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
WARSZAWA
imageTitle
W kobiecej piłce siła. Polki najwyżej w historii w rankingu FIFA
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
BIZNES
Robert F. Kennedy Jr.
Media o "dziwnej konferencji prasowej" w Waszyngtonie
Świat
shutterstock_2625638191
Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej
Zdrowie
Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Zaatakował pracowników firmy. Zginął od strzałów z policyjnej broni. Nowe informacje
Kraków
Maciej Świrski
2,5 tysiąca złotych za jedną kolację. Tak służbową kartą płacił Maciej Świrski
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
BIZNES
Pani Anna zmarła po porodzie
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
Małgorzata Goślińska
19-latek aresztowany za nękanie byłej partnerki i groźby śmierci
Nękał byłą dziewczynę, groził śmiercią, pobił jej brata
Wrocław
Senator Wojciech Konieczny
Lewica: składka zdrowotna jest niesprawiedliwa. Proponujemy podatek zdrowotny
Zdrowie
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Europa złożyła Trumpowi propozycję
Świat
imageTitle
Słynny piłkarz rusza na pustynię. Został ambasadorem nietypowych wyścigów
EUROSPORT
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
METEO
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował tłuczkiem do mięsa. Zabił jedną osobę, dwie ranił. Przed sądem nie stanie
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica