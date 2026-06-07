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Świat

Wybory w Kosowie. Są wyniki exit poll

Szef rządu Kosowa Albin Kurti w lokalu wyborczym
Kosowo, Prisztina, wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: GEORGI LICOVSKI/PAP/EPA
Partia obecnego szefa rządu Albina Kurtiego wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Kosowie. Uzyskała jednak gorszy wynik niż w poprzednim głosowaniu, w grudniu ubiegłego roku. Wybory odbyły się przed terminem, bo parlament nie wybrał prezydenta.

Sondaż exit poll telewizji Klan Kosova wykazał, że w niedzielę w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Kosowie najwięcej głosów - 42,3 procent - uzyskała partii Samostanowienie (Vetevendosje) premiera Albina Kurtiego.

Demokratyczna Partia Kosowa (PDK) zdobyła 21,6 procent głosów, Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) zdobyła 17,3 procent, a Alternatywa dla Przyszłości Kosowa - 6,8 procent. Do godziny 17 z prawa do głosowania skorzystało ponad 560 tysięcy osób z około 2 milionów uprawnionych. Lokale wyborcze zamknięto o godzinie 19.

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Kolejne wybory w ostatnich miesiącach

Poprzednie przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się 28 grudnia 2025 roku, gdy po wyborach z lutego 2025 roku nie udało się utworzyć rządu. Samostanowienie uzyskało w grudniu ponad 51 procent głosów, a gabinet Kurtiego został zatwierdzony przez parlament 11 lutego.

Niedzielne wybory rozpisano, gdy w kwietniu deputowanym nie udało się wybrać nowego prezydenta w terminie przewidzianym w konstytucji.

Pod koniec kwietnia, po upływie kadencji prezydent Vjosy Osmani, minął termin wyłonienia przez parlament nowej głowy państwa. Kandydat na ten urząd musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 80 ze 120 deputowanych. Jeśli w pierwszych dwóch turach głosowania nikt nie uzyska wymaganej liczby głosów, w trzeciej turze wystarcza zwykła większość, czyli co najmniej 61 głosów przy wymaganym kworum 80 deputowanych.

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Źródło: PAP
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