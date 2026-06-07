Wybory w Kosowie. Są wyniki exit poll
Sondaż exit poll telewizji Klan Kosova wykazał, że w niedzielę w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Kosowie najwięcej głosów - 42,3 procent - uzyskała partii Samostanowienie (Vetevendosje) premiera Albina Kurtiego.
Demokratyczna Partia Kosowa (PDK) zdobyła 21,6 procent głosów, Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) zdobyła 17,3 procent, a Alternatywa dla Przyszłości Kosowa - 6,8 procent. Do godziny 17 z prawa do głosowania skorzystało ponad 560 tysięcy osób z około 2 milionów uprawnionych. Lokale wyborcze zamknięto o godzinie 19.
Kolejne wybory w ostatnich miesiącach
Poprzednie przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się 28 grudnia 2025 roku, gdy po wyborach z lutego 2025 roku nie udało się utworzyć rządu. Samostanowienie uzyskało w grudniu ponad 51 procent głosów, a gabinet Kurtiego został zatwierdzony przez parlament 11 lutego.
Niedzielne wybory rozpisano, gdy w kwietniu deputowanym nie udało się wybrać nowego prezydenta w terminie przewidzianym w konstytucji.
Pod koniec kwietnia, po upływie kadencji prezydent Vjosy Osmani, minął termin wyłonienia przez parlament nowej głowy państwa. Kandydat na ten urząd musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 80 ze 120 deputowanych. Jeśli w pierwszych dwóch turach głosowania nikt nie uzyska wymaganej liczby głosów, w trzeciej turze wystarcza zwykła większość, czyli co najmniej 61 głosów przy wymaganym kworum 80 deputowanych.