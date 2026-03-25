Świat

Historyczna klęska mimo zwycięstwa. Trudna sytuacja po wyborach w Danii

Partia Socjaldemokratyczna ze słabym wynikiem 21,9 procent wygrała wybory parlamentarne w Danii. Partia Mette Frederiksen wraz z innymi ugrupowaniami lewicowymi nie mają większości, podobnie jak partie prawicowe.

W nocy z wtorku na środę opublikowano wyniki wyborów parlamentarnych w Danii po zliczeniu 100 procent głosów. Blok partii lewicowych może liczyć na 84 mandaty, a partie prawicowe mają łącznie 77 miejsc.

Rząd, aby mieć większość, potrzebuje 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. W takiej sytuacji, tak jak przewidywały przedwyborcze sondaże, języczkiem u wagi będzie centrowa partia Umiarkowani, która zdobyła 7,7 procent głosów, czyli 14 mandatów.

Wynik Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej - 21,9 procent - mimo zwycięstwa jest uważany za historyczną klęskę. To najmniejsze poparcie od 1901 roku. W 2022 roku ugrupowanie premierki Mette Frederiksen zdobyło 27,5 procent głosów.

- Branie odpowiedzialności jest męczące - tłumaczyła słaby rezultat Frederiksen. Premierka ze sceny w sztabie wyborczym socjaldemokratów powiedziała, że jest gotowa być szefową rządu kolejne cztery lata.

Drugie miejsce zajęła Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 11,6 procent głosów. Trzeci wynik osiągnęła Partia Liberalna z 10,1 procent - to także najgorszy wynik w historii. Czwarty jest Sojusz Liberalny z wynikiem 9,4 procent, a niespodziewanie wysoki, piąty wynik uzyskała skrajnie prawicowa Duńska Partia Ludowa - 9,1 procent.

Lars Lokke Rasmussen możliwym premierem

Koalicja socjaldemokratów, Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych rządzi Danią od 2022 roku. Po wtorkowych wyborach ugrupowania te straciły większość w parlamencie.

Słaby wynik Partii Liberalnej to porażka lidera tego ugrupowania, obecnego ministra obrony Troelsa Lunda Poulsena. Dobry wynik Umiarkowanych to z kolei sukces dynamicznej kampanii szefa dyplomacji Larsa Lokke Rasmussena. W opiniach wielu komentatorów ma on dużą szansę zostać nowym premierem. W przeszłości Rasmussen już dwukrotnie sprawował tę funkcję w latach 2009-11 oraz 2015-19, wówczas jednak jako szef Partii Liberalnej.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych wzięło udział 84 procent uprawnionych do głosowania, to najniższa frekwencja od 1990 roku.

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MADS CLAUS RASMUSSEN/PAP/EPA

