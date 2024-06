Joe Biden i Donald Trump wystąpią w telewizji w czwartek o godzinie 21 czasu lokalnego (piątek, godzina 3 nad ranem w Polsce) w nadzwyczajnych okolicznościach: w odróżnieniu od większości dotychczasowych debat, potyczka odbędzie się bez udziału publiczności, zaś kandydaci będą mieli włączone mikrofony tylko wtedy, kiedy będzie im udzielany głos przez prowadzących. Jest to wynik warunków stawianych przez sztab Bidena, który chciał w ten sposób ograniczyć showmańskie skłonności Trumpa. Będzie to także pierwsza od lat debata organizowana z pominięciem specjalnie do tego powołanej ponadpartyjnej komisji, która ustalała zasady pojedynku.