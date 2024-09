"Kiedy bokser przegrywa walkę, pierwsze słowa, które wypowiada to: "Chcę rewanżu". Sondaże wyraźnie pokazują, że wygrałem debatę z towarzyszką Kamalą Harris, radykalnie lewicową kandydatką demokratów, a ona natychmiast wezwała do drugiej debaty" - napisał kandydat republikanów. "Kamala powinna skupić się na tym, co powinna była zrobić przez okres ostatnich prawie czterech lat. Nie będzie trzeciej debaty!" - dodał.

Twierdzenia Trumpa wbrew badaniom opinii publicznej

Jak podał w czwartek portal The Hill, republikanie w Kongresie namawiali swojego kandydata, by zgodził się na kolejne debaty, argumentując, że byłaby to dla niego szansa na lepsze wyrażenie swoich poglądów, m.in. na imigrację. - Miałoby to dużo sensu, by zamiast mówić o imigrantach jedzących koty i psy, mówił o 1,5 miliona (migrantów - red.), którzy umknęli służbom - powiedział senator Thom Tillis, nawiązując do słów Trumpa podczas wtorkowej debaty.