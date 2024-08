Sztab Kamali Harris ma plan na wyborców republikanów

"Republikanie za Harris" - tak ma nazywać się akcja realizowana w ramach kampanii wyborczej Kamali Harris - donosi agencja AP. Plan sztabu obecnej wiceprezydent zakłada dotarcie do republikanów, których zniechęca kandydatura Donalda Trumpa.

Pomysł polega na tym, by sięgnąć po znanych republikanów, którzy mogą wykorzystać swoje kontakty i trafić do wyborców popierających wcześniej Nikki Haley , gdy ubiegała się ona o nominację prezydencką w prawyborach. Pierwsze spotkania w ramach tej "kampanii w kampanii" odbędą się w nadchodzącym tygodniu w Arizonie, Północnej Karolinie i Pensylwanii. Republikanie popierający Harris mają pojawić się na wiecach z udziałem jej samej i polityka, który będzie jej kandydatem na wiceprezydenta.

Szukanie sprzymierzeńców po drugiej stronie

Inni znani działacze republikańscy, którzy mają uczestniczyć w tej kampanii, to byli gubernatorzy: Bill Weld (Massachussets) i Christine Todd Whitman (New Jersey), a także były sekretarz obrony i senator Chuck Hagel. Ma to być również, prócz Kinzigera, kilkunastu innych byłych republikańskich kongresmanów, którzy w przeszłości byli krytykami Trumpa. Kandydaturę Harris poparła niegdysiejsza rzeczniczka prasowa Donalda Trumpa w Białym Domu, Stephanie Grisham.