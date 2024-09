Debata jeszcze się nie zaczęła, ale oskarżenia o kłamstwa, które nadejdą, już są

We wtorek wieczorem (w środę o 3 w nocy czasu polskiego) w Filadelfii dojdzie do pierwszej i jedynej dotąd zaplanowanej telewizyjnej debaty między wiceprezydentką Harris i byłym prezydentem Trumpem.

- Musimy być przygotowani na to, że on nie obciąża się mówieniem prawdy, musimy być przygotowani na to, że będzie prawdopodobnie wypowiadał wiele nieprawd - oznajmiła Harris w wyemitowanym w poniedziałek wywiadzie radiowym dla "The Rickey Smiley Morning Show". - Myślę, że będzie kłamał - podkreśliła po chwili.