Macron "wszedł do labiryntu", Francja "jak na rozżarzonych węglach"

"Wygrała Republika, a Unia Europejska odetchnęła z ulgą" - ocenił hiszpański dziennik "El Mundo", komentując wyniki niedzielnych wyborów we Francji. Włoska "La Repubblica" pisze, że po wyborach jawi się obraz "Francji trudnej do rządzenia". Według brytyjskiego Sky News wybory, które "miały przynieść jasność, przyniosły dokładnie odwrotny skutek". "Pewne jest, że Francję czeka długi okres niestabilności" - czytamy na portalu telewizji CNN.

"El Mundo" o rzeczywistym zwycięzcy wyborów

Macron "wszedł do labiryntu"

Dziennik "ABC" zauważa, że choć prezydent Macron uniknął "głównego problemu", jakim było zwycięstwo skrajnej prawicy, to jednak "wszedł do labiryntu" i został zmuszony do ułożenia sobie relacji z radykalną lewicą, do której również nie pała sympatią.