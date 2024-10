- Miejscowi zaczęli wyjeżdżać stamtąd dawno temu, w mieście pozostało zaledwie około 100 osób - mówił w ukraińskiej telewizji Iwan Tymoczko, żołnierz wojsk lądowych, walczących o Wuhłedar. Mówił, że kiedy wojskowi opuszczali to miasto, przypominało ono ruiny. Podobnie - ocenił - były zniszczone w wyniku ciężkich walk leżące nieopodal miejscowości Bachmut i Awdijiwka.

Tymoczko przypuszcza, że po wkroczeniu do Wuhłedaru oddziały rosyjskie będą tworzyły strategiczne przyczółki na wzniesieniu i gromadziły siły. Ich głównym zadaniem, jak stwierdził, będzie natarcie wzdłuż linii Wuhłedar-Kurachowe-Pokrowsk. Wojskowy ocenił również, że celem okupantów będzie zajęcie obwodu donieckiego od strony południowej.

Zanim padł rozkaz

Tymoczko utrzymywał, że wycofanie ukraińskich sił zbrojnych z Wuhłedaru "można uznać za scentralizowane, a żołnierze rosyjscy byli zbyt wyczerpani, by ścigać oddziały ukraińskie". Przeczą temu jednak opinie innych ukraińskich wojskowych.

- Kiedy wycofanie nie jest zorganizowane, zaczyna się chaos. To naturalna zasada wojny - mówił snajper, który nie chciał podać swojego nazwiska. Opowiadał, że niektóre oddziały były zdezorientowane, ponieważ utraciły łączność, dlatego musiały szybko samodzielnie podejmować decyzje i często była to decyzja o odwrocie.

Pod osłoną nocy

BBC podała, że obrońcy Wuhłedaru wyjeżdżali stamtąd głównie nocą, przez zaminowane pola, po oznakowanych szlakach, unikając ostrzeliwanej drogi do pobliskiej Bohojawłenki.

- Jeszcze do niedawna pojazdy ewakuacyjne mogły wjeżdżać do miasta pod osłoną nocy, z wyłączonymi światłami. Ale gdy wojska rosyjskie dotarły do ​​centrum, ucieczka stała się możliwa wyłącznie pieszo - mówił Roman.