Wołodymyr Zełenski o "bardzo niebezpiecznej" retoryce Donalda Trumpa

Wołodymyr Zełenski zaprosił w wywiadzie byłego prezydenta USA i faworyta do prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej do odwiedzenia Kijowa, ale tylko pod warunkiem, że spełni on swoją zapowiedź "zatrzymania wojny w ciągu 24 godzin". - Donaldzie Trumpie , zapraszam cię na Ukrainę, do Kijowa. Jeśli uda ci się powstrzymać wojnę w ciągu 24 godzin, myślę, że to wystarczy, abyś przyjechał - powiedział Zełenski w rozmowie z brytyjską stacją Channel 4.

"Bardzo niebezpieczna" retoryka Trumpa

- (Trump) zamierza podejmować decyzje samodzielnie, bez..., nie mówię nawet o Rosji, ale bez obu stron, bez nas. Jeśli mówi to publicznie, to jest to trochę straszne. Widziałem wiele, wiele ofiar, ale to naprawdę mnie trochę stresuje. Bo nawet jeśli jego pomysł, którego nikt jeszcze nie słyszał, nie będzie działał z korzyścią dla nas, dla naszego narodu, to i tak zrobi wszystko, aby go zrealizować - stwierdził ukraiński prezydent.