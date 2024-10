Pięć punktów i trzy tajne załączniki. Zełenski przedstawił plan zwycięstwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w parlamencie plan zwycięstwa w wojnie z Rosją, który składa się z pięciu punktów i trzech tajnych załączników. Jednym z punktów jest zaproszenie Ukrainy do NATO. - Putin musi zobaczyć, że jego geopolityczne kalkulacje zawodzą - stwierdził ukraiński przywódca.

Pięć punktów i tajne załączniki

- Pierwszym punktem (i bardzo ważnym) jest zaproszenie (Ukrainy) do członkostwa w NATO. (...) Zdajemy sobie sprawę, że członkostwo w Sojuszu jest kwestią przyszłości, a nie teraźniejszości. Putin musi jednak zobaczyć, że jego geopolityczne kalkulacje zawodzą. Rosjanie muszą poczuć, że ich car przegrał pod względem geopolitycznym - stwierdził ukraiński przywódca. Podziękował partnerom zachodnim, którzy - jak stwierdził - "uważają, że zaproszenie Ukrainy do NATO teraz i późniejsze (jej) członkostwo (w Sojuszu) wzmacnia wszystkich". - Zaproszenie to silna decyzja, która wymaga jedynie determinacji - dodał Zełenski.