Zełenski pojedzie do Arabii Saudyjskiej. Spotka się z wysłannikami Trumpa

"Priorytetowe kroki" do "szerszego i bardziej kompleksowego porozumienia"

Zełenski powtórzył, że dla pokoju najważniejsze jest ustanowienie "ciszy na niebie" oraz na morzu. "Postrzegamy te priorytetowe kroki jako wstęp do szerszego i bardziej kompleksowego porozumienia. Wojna musi zostać zatrzymana tak szybko, jak to możliwe, a Ukraina jest gotowa pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wraz ze swoimi partnerami w USA i Europie na rzecz pokoju" – zadeklarował.

Witkoff z nadzieją na wznowienie wsparcia dla Kijowa

- Prowadzimy dyskusje, by skoordynować spotkanie z Ukraińcami w Rijadzie albo potencjalnie nawet w Dżuddzie - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami przed Białym Domem. Przyjaciel prezydenta i dyplomata uczestniczący w negocjacjach z Rosją z uznaniem odniósł się do listu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, twierdząc, że jest to "bardzo pozytywny pierwszy krok". W podobny sposób do sprawy odniosła się rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce, która jednak nie potwierdziła, że dojdzie do spotkania z Ukraińcami, i odmówiła potwierdzenia, że w składzie amerykańskiej delegacji będzie sekretarz stanu USA Marco Rubio.