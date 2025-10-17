Zełenski po rozmowie z Trumpem o temacie, którego "postanowili nie nagłaśniać"

Zełenski: rozmawialiśmy o kwestii broni dalekiego zasięgu Źródło: Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał w piątek do Waszyngtonu, gdzie spotkał się w Białym Domu z Prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Głównymi tematami rozmów między przywódcami były dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, w tym potencjalna możliwość zakupu pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

Po prawie dwóch godzinach roboczego lunchu za zamkniętymi drzwiami poprzedzonego ponad 40 minutami rozmowy przed kamerami, Zełenski pojawił się na briefingu przed Białym Domem.

Informując o wynikach spotkania, w pierwszej kolejności prezydent Ukrainy poruszył kwestię zakupu Tomahawków.

- Rozmawialiśmy z prezydentem o kwestii broni dalekiego zasięgu. Nie chcę tutaj o tym mówić otwarcie. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy tego nagłaśniać - oświadczył.

Dopytywany chwilę później przez dziennikarzy, czy jest jednak w tej sprawie bardziej optymistą czy pesymistą, odpowiedział, że "jest realistą".

Dodał równocześnie, że tematem rozmowy była m.in. obrona powietrzna Ukrainy, z kolei kwestie uderzeń Kijowa na obiekty energetyczne w Rosji nie pojawiły się w trakcie obrad delegacji.

Zełenski podkreślił, że z Trumpem i jego administracją Ukraińcy rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa. Dodał, że jego zdaniem prezydent Stanów Zjednoczonych rozumie, że najtrudniejsze w perspektywie ewentualnego zakończenia wojny będą rozmowy o odzyskaniu ukraińskich terytoriów.

Donald Trump po spotkaniu nie pojawił się już przed dziennikarzami. W swoim portalu społecznościowym zamieścił wpis, w którym przekazał, że było to bardzo "serdeczne" spotkanie, ale "wojna i wnętrzności" ustaliły już jego zdaniem "kwestie granic".

