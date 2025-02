Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o "dobrych wynikach" działań armii jego kraju na froncie wojny z Rosją. Według mediów ukraińskie wojska dokonały postępów w okolicach obleganego przez przeciwnika Pokrowska. Ukraina kontroluje około 500 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego na zachodzie Rosji i zmusza armię tego państwa do przerzucania swoich najlepszych oddziałów z innych kierunków frontu – oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski.

Portal Ukrainska Prawda wyjaśnił, że 425. pułk walczy z Rosjanami w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim. Miasto to jest ważnym logistycznym węzłem ukraińskiej armii, atakowanym przez wroga od wielu miesięcy. Rosjanie starają się wziąć je w kleszcze, podchodząc do niego od południa i wschodu.

Zełenski udał się w czwartek do Niemiec, gdzie w piątek rozpocznie się 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych tematów będzie sytuacja w Ukrainie. Zełenski spotka się tam m.in. z wiceprezydentem USA J. D. Vancem.

Gen. Syrski: kontrolujemy około 500 km kwadratowych na terytorium Rosji

- Posiadamy dziś własną strefę bezpieczeństwa na terytorium Federacji Rosyjskiej, wzdłuż granicy Ukrainy. Utrzymujemy blisko pół tysiąca kilometrów kwadratowych i zmuszamy Rosjan do przerzucania swoich najlepszych oddziałów bojowych z innych kierunków - powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski.

Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Żołnierz, Ukraina, czołg Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Wojska ukraińskie w obwodzie kurskim

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.