Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski zaapelował o dalsze ograniczanie dochodów Rosji

|
Wołodymyr Zełenski na sesji ONZ
Ataki ukraińskiego wojska na rafinerie ropy naftowej na terenie Rosji
Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa
Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dochody Rosji muszą pozostać celem - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas debaty generalnej na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Ukrainy wezwał w środę przywódców świata do dalszego utrudniania Rosji prowadzenia działań wojennych.

- Kiedy ktoś daje Rosji więcej pieniędzy poprzez handel, daje tej wojnie więcej czasu. I właśnie dlatego nalegamy na ograniczenie handlu z agresorem i dlatego sami pozbawiamy Rosję dochodów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty generalnej na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według niego, im większą swobodę działania ma przywódca Rosji Władimir Putin, tym bardziej niebezpieczny staje się świat dla wszystkich pozostałych. Prezydent wyjaśnił, że Ukraina przeprowadza ataki na rosyjski sektor naftowy, aby osłabić zdolność Rosji do finansowania wojny i powstrzymać Moskwę.

Wołodymyr Zełenski na sesji ONZ
Wołodymyr Zełenski na sesji ONZ
Źródło zdjęcia: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Łagodzenie sankcji wobec Rosji "daje wojnie więcej czasu"

- Sama ropa nie jest celem Ukrainy, nie jest naszym celem, podobnie jak benzyna czy olej napędowy, ani zakłady czy porty same w sobie. Naszym celem jest zdolność Rosji do finansowania tej wojny, przedłużania jej oraz czynienia jej jeszcze bardziej brutalną i niszczycielską. To finanse Rosji i jej produkcja muszą zostać powstrzymane, jeśli chcemy powstrzymać Putina - stwierdził.

Szef państwa ukraińskiego zwrócił uwagę, że zniesienie lub złagodzenie sankcji wobec Rosji "daje tej wojnie więcej czasu".

- A kiedy ktoś na świecie łagodzi sankcje wobec rosyjskich oligarchów, być może czyni życie zamożnych Rosjan bardziej komfortowym, ale jednocześnie daje więcej czasu Putinowi na wysyłanie biednych ludzi w strefę działań bojowych - dodał.

Prezydent powiedział, że w ciągu ośmiu miesięcy 2026 roku Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 2100 pocisków różnych typów, z czego ponad 950 - to pociski balistyczne, a także 63 tysiące dronów bojowych, z czego ponad 7 tysięcy to drony odrzutowe.

Zełenski o olbrzymich rosyjskich stratach

- Tylko w tym roku, od stycznia do sierpnia, armia rosyjska straciła na polu bitwy w Ukrainie 248 964 żołnierzy, w ciągu ośmiu miesięcy. 248 tysięcy zabitych i ciężko rannych - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że Putin już po raz 17. lub 18. w ciągu pięciu lat obiecuje zajęcie Donbasu, jednak - jak ocenił Zełenski - i tym razem poniesie porażkę.

- Ale potem po raz kolejny da do zrozumienia całemu światu, że nawet nasz obwód doniecki, to dla niego za mało. Chce jeszcze więcej naszych miast - Odessy i Charkowa, Dniepru i innych - podkreślił.

Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin "zawsze szuka kogoś, kto pomoże mu zabijać jeszcze więcej ludzi za każdy kilometr ziemi, zajmować jeszcze więcej terytoriów i podbijać inne kraje", zamiast się zatrzymać i rządzić własnym państwem.

Prezydent wyjaśnił, że Rosja wykorzystuje w swojej wojnie przeciwko Ukrainie obywateli z 47 krajów, w tym z Nepalu, Indii, Kuby, Sudanu i Republiki Południowej Afryki.

We wtorek prezydent USA Donald Trump wezwał Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieUkrainaWołodymyr ZełenskiOrganizacja Narodów ZjednoczonychSankcjeRosja
Czytaj także:
Xi Jinping przybył do USA. Na lotnisku przywitał go Donald Trump
Pierwsza taka wizyta od lat. "Chcą jakiejś formy rozejmu"
Świat
1 godz 1 min
pc
Chiny niekomunistyczne są możliwe? "Państwo jest tylko zbroją"
Podcast o zagranicy
Policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki
Na widok radiowozu ukrył się za zaparkowanymi samochodami
WARSZAWA
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
USA i Chiny przedłużają rozejm handlowy
BIZNES
Jacek Siewiera
"Pytanie, gdzie jest granica, po której państwo zacznie reagować"
Kropka nad i
Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne
Weinstein usłyszał kolejny wyrok
Świat
Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku
"Demonstracja uniżoności". Sikorski o propozycji Nawrockiego
Polska
Polskie myśliwce
PILNEAlert RCB dla dwóch województw, poderwano myśliwce
Polska
10. rozprawa w procesie księdza Michała Olszewskiego i byłych urzędników
"Przez kłamstwa Mraza niewinne osoby spędziły siedem miesięcy w areszcie"
Sebastian Klauziński
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki i Sikorski w USA, debata w Krakowie, rosyjski śmigłowiec nad Polską
Warto wiedzieć
Katowice, 22.09.2026. Artur K. doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Artura K.
Polska
imageTitle
Decyzja zapadła w nocy. O której godzinie mecz Polska - Słowenia?
EUROSPORT
imageTitle
Były wielki rywal na pokazówce Nadala. Takiego meczu nie było od dekady
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja na koniec ćwierćfinałów mistrzostw Europy siatkarzy
EUROSPORT
Kraków
Relacja z debaty TVN24 przed wyborami prezydenckimi w Krakowie
WYBORY W KRAKOWIE
Aleksandra Owca na debacie TVN24 i TVN24+
"Zrobiliście ustawkę". Gibała zaatakowany przez dawne sojuszniczki
WYBORY W KRAKOWIE
Kandydaci na prezydenta Krakowa podczas debaty w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Jeszcze niedawno razem w partii, dziś ostry atak jednej na drugą. "Wstydzi się pani?"
WYBORY W KRAKOWIE
Polska Fundacja Narodowa
Anna P. i Piotr M. z zarzutami w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy
Polska
Monika Piątkowska na debacie w Krakowie
Wulgarny wpis radnej Koalicji Obywatelskiej. Piątkowska reaguje
WYBORY W KRAKOWIE
Kandydaci na prezydenta Krakowa podczas debaty w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plecak ewakuacyjny Łukasza Gibały. "Partnerka ogarnęła"
WYBORY W KRAKOWIE
Karol Nawrocki podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki: Rosja wykazuje się imperialną pychą
Świat
Michał Drewnicki i Monika Piątkowska na debacie TVN24 i TVN24+
Kandydaci na prezydenta Krakowa o recepcie na kolesiostwo
WYBORY W KRAKOWIE
Siedziba FBI, Waszyngton
Włamanie na serwery FBI. "Nie robimy tego dla pieniędzy"
BIZNES
Debata w Krakowie
Pięć złotych, dziesięć złotych czy 20? Ile dodatkowej opłaty za nocleg w Krakowie?
WYBORY W KRAKOWIE
Upał w Indonezji
"Nasze ustalenia nie mogą czekać"
METEO
imageTitle
Decydujące starcie Zmarzlika. Gdzie oglądać finał sezonu?
EUROSPORT
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Pijany mężczyzna groził pasażerowi w tramwaju
WARSZAWA
Kandydaci na prezydenta Krakowa podczas debaty w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Spięcie na debacie. "Znowu te chore obsesje prawicy"
WYBORY W KRAKOWIE
Waldemar Żurek
Przeszukania w sprawie zaginięcia Suszka. Żurek komentuje doniesienia
Świat
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Śledztwo w sprawie Pornhuba. Platformie grozi wielomilionowa kara
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica