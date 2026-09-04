Świat Wołodymyr Zełenski: dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Oprac. Kuba Koprzywa |

Atak na siedzibę SBU w Kijowie (04.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W piątek około godziny 15.30 (14.30 w Polsce) media doniosły o ataku drona na siedzibę SBU przy ulicy Wołodymyrskiej w centrum Kijowa. Potwierdził to następnie Wołodymyr Zełenski.

Prezydent poinformował, że rozmawiał z p.o. szefa SBU Ołeksandrem Pokładem. "Niestety, rosyjski dron uderzył w główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na ulicy Wołodymyrskiej w Kijowie, naprzeciwko Soboru Sofijskiego" - poinformował.

"Dron został skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU w tym budynku. Poleciłem Pokładowi, aby - gdy wszystko zostanie przygotowane - odpowiedział Rosjanom na ten atak w sposób adekwatny, dotkliwy i, jeśli będzie to możliwe, symetryczny. Nasi wojskowi wesprą tę odpowiedź" - uprzedził Zełenski.

Atak na siedzibę SBU w Kijowie Źródło zdjęcia: Reuters

"Dron wymierzony był bezpośrednio w biuro szefa Służby Bezpieczeństwa w tym budynku" - dodał Zełenski. Generała w tym czasie nie było na miejscu. Prezydent Ukrainy przekazał, że polecił mu przygotowanie odpowiedzi "w miarę możliwości na wzór tego ataku".

I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026 Rozwiń

Budynek SBU znajduje się kilkaset metrów od ambasady RP w Kijowie. Placówka zapewniła, że jej budynek w wyniku ataku nie ucierpiał, a polscy dyplomaci są bezpieczni.

W wyniku ataku uszkodzony został znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekt światowego dziedzictwa UNESCO - sobór Mądrości Bożej.

Ukraina zapowiada odpowiedź. "Czas zostanie wybrany tak, aby były wyniki"

"Raport szefa SBU Ołeksandra Pokłada o przygotowaniach naszych aktywnych działań w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia. Geografia odpowiedzi została wyznaczona. Czas zostanie wybrany tak, aby były wyniki. Chwała Ukrainie!" - napisał potem Zełenski na swoich platformach społecznościowych

SBU również oświadczyła, że atak nie pozostanie bez odpowiedzi. Podkreśliła, że jej szef w ataku nie ucierpiał.

"Uszkodzony budynek zostanie odnowiony. A Rosjanie otrzymają za swoje uderzenia bolesną odpowiedź: jeszcze więcej operacji specjalnych, wykrytych siatek agenturalnych i zniszczenie wrogów" - zapowiedziała SBU.

Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę SBU. "Poważna eskalacja"

Na rosyjski atak zareagował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Ocenił, że to "poważna eskalacja, która wymaga zdecydowanej odpowiedzi".

Przekazał, że Rosja zaatakowała w momencie wznowienia starań na rzecz pokoju, odrzucając tym samym drogę dyplomacji. "Wzywamy międzynarodowych partnerów do jednoznacznego potępienia tych działań i zwiększenia presji na reżim Putina" - napisał.

The Russian attack on Ukraine’s Security Service Headquarters is a major escalation that demands resolute responses.



Moscow launched this strike during a renewed push for peace — laying bare its true rejection of diplomacy.



Located nearby, the UNESCO World Heritage Site — St.… https://t.co/3gjvVXJJfl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 4, 2026 Rozwiń

Atak na Kijów i siedzibę SBU

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w ataku na stolicę Ukrainy rannych zostało dziewięć osób. Na nagraniu sprzed głównej siedziby SBU widać gęsty, czarny dym unoszący się z budynku.

SBU odgrywa kluczową rolę w działaniach wojennych Ukrainy, przeprowadzając skuteczne, głębokie uderzenia w rosyjską machinę wojenną i infrastrukturę energetyczną - zauważa Reuters. Agencja dodaje, że uważa się, iż SBU bierze udział w serii zamachów na wysokich rangą rosyjskich wojskowych.

Na ulicy Wołodymyrskiej, naprzeciw siedziby SBU, mieści się też siedziba Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. W sąsiedztwie położony jest zabytkowy sobór Mądrości Bożej i znane hotele. W okolicznych uliczkach znajduje się wiele kawiarni, które są chętnie odwiedzane wieczorami przez mieszkańców stolicy Ukrainy