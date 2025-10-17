Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Książę zrzeka się tytułów królewskich
Książę zrzeka się tytułów królewskich
Świat

Zełenski u Trumpa: z pana pomocą możemy zakończyć wojnę

Wołodymyr Zełensky
Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie z Trumpem
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy jest w Białym Domu. Powitał go tam prezydent USA Donald Trump. Amerykańska i ukraińska delegacja mają rozmawiać o końcu wojny, którą rozpoczęła Rosja i o pomocy wojskowej, jakiej potrzebuje Kijów. To trzecia wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie w tym roku.

W TVN24+ i TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone temu wydarzeniu.

Spotkanie zgodnie z harmonogramem miało rozpocząć się o godzinie 19 czasu polskiego (13. w stolicy USA), ale opóźniło się o pół godziny.

Głównym tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego mają być dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, potencjalnie także możliwość zakupu pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

O spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego powiedział na wstępie rozmowy obu delegacji, w części otwartej dla dziennikarzy, sam Zełenski.

Zełenski: z Trumpem może udać się zakończyć wojnę

Dziękując gospodarzowi za przyjęcie, pogratulował mu na wstępie sukcesu we wprowadzaniu pokoju w Strefie Gazy i podkreślił, że wierzy, że dzięki Trumpowi "uda się zakończyć wojnę", którą przeciw Ukrainie rozpoczęła Rosja.

Na początku spotkania prezydent Ukrainy podkreślił potrzebę zawarcia zawieszenia broni z Rosją. - Myślę, że musimy usiąść i porozmawiać. Potrzebujemy zawieszenia broni. My chcemy pokoju - podkreślał Zełenski, dodając, że na to z kolei Putin "nie jest naprawdę gotowy". Zapewnił również, że Ukraińcy mogą rozmawiać o zakończeniu walk "w dowolnym formacie".

Za to Donald Trump, zapytany o ocenę działań dyplomatycznych Zełenskiego i Putina, stwierdził, że obaj przywódcy "mają dużo złej krwi między sobą". - To tak naprawdę nie pozwala osiągnąć porozumienia. Myślę, że to zrobimy i musimy zrobić tak, żeby to było trwałe - zaznaczył.

Odwrotnie niż Zełenski, uznał, że Putin chce pokoju.

Spotkanie w Budapeszcie w cztery oczy?

Jeden z dziennikarzy zadał Trumpowi pytanie o jego zapowiedziane spotkanie z Władimirem Putinem w stolicy Węgier.

Amerykański przywódca odpowiedział, że w Budapeszcie dojdzie "najprawdopodobniej do spotkania we dwójkę", ale "prezydent Zełenski będzie w kontakcie". - Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie - dodał.

Piątkowa wizyta to trzecia ukraińskiego prezydenta w Białym Domu w trakcie trwającej od stycznia drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Poprzedziły ją dwie weekendowe rozmowy telefoniczne między liderami, podczas których omawiali między innymi potencjalną sprzedaż rakiet kierowanych. To ich Rosja boi się najbardziej.

OGLĄDAJ: Zełenski - Trump. Trwa rozmowa. Wydanie specjalne w TVN24
Donald Trump

Zełenski - Trump. Trwa rozmowa. Wydanie specjalne w TVN24
NA ŻYWO

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUSAWojna w UkrainieBiały DomWaszyngtonRosjaWładimir Putin
Czytaj także:
Pilne
Książę zrzeka się tytułów królewskich
Najnowsze
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
BIZNES
imageTitle
Kto obok Świątek? Skład Polski na Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
Polska
Tusk
Tusk czeka na wynik spotkania w Waszyngtonie
Polska
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
WARSZAWA
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
METEO
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
WARSZAWA
Policja
Ciało mężczyzny w rowie
Katowice
Sklep spożywczy
Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"
BIZNES
imageTitle
Wyeliminował byłego mistrza świata seniorów i obronił honor Polaków
EUROSPORT
Zderzenie czterech aut w Wielkopolsce
Zderzenie czterech aut na drodze krajowej
Poznań
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki jechał za szybko, stracił stanowisko i prawo jazdy
Kraków
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Pułkownik został prezydentem
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot wyszła ze szpitala
Kultura i styl
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają
BIZNES
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
WARSZAWA
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
METEO
Zderzenie busów na A1
Zderzenie busów na autostradzie A1
Najnowsze
Incydent przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Warszawie
Politycy PiS, PO i Konfederacji apelują po incydencie w Warszawie
Polska
Protesty w stolicy Peru
"Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie". Prezydent odpowiada
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Kim są finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
Mężczyzna odpowie za włamanie do szkoły w 2002 roku, zdradziły go odciski palców
Miał 21 lat, gdy włamał się do szkoły. Zatrzymali go po 23 latach
Lublin
Drogowcy usuwają nielegalne stragany
"Nielegalne stragany będą usuwane z pełną determinacją"
WARSZAWA
warszawa shutterstock_2199079609
"To jest szansa dla Polski i Europy"
BIZNES
Niemka zakłócała porządek na pokładzie samolotu
Zakłócała porządek w czasie lotu. Wyprowadzili ją i ukarali
WARSZAWA
Zdarzenie drogowe w Łodzi
Uciekał, uderzył w dwa auta i potrącił rowerzystę
Łódź
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
METEO
imageTitle
Kolarze zeszli z trasy. Chaos na trasie wyścigu w Holandii
EUROSPORT
Rosyjski myśliwiec Su-30SM
Odpierali atak dronów. Zestrzeliła ich własna armia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica