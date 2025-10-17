Zełenski u Trumpa: z pana pomocą możemy zakończyć wojnę

Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie z Trumpem Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W TVN24+ i TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone temu wydarzeniu.

Spotkanie zgodnie z harmonogramem miało rozpocząć się o godzinie 19 czasu polskiego (13. w stolicy USA), ale opóźniło się o pół godziny.

Głównym tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego mają być dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, potencjalnie także możliwość zakupu pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

O spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego powiedział na wstępie rozmowy obu delegacji, w części otwartej dla dziennikarzy, sam Zełenski.

Zełenski: z Trumpem może udać się zakończyć wojnę

Dziękując gospodarzowi za przyjęcie, pogratulował mu na wstępie sukcesu we wprowadzaniu pokoju w Strefie Gazy i podkreślił, że wierzy, że dzięki Trumpowi "uda się zakończyć wojnę", którą przeciw Ukrainie rozpoczęła Rosja.

Na początku spotkania prezydent Ukrainy podkreślił potrzebę zawarcia zawieszenia broni z Rosją. - Myślę, że musimy usiąść i porozmawiać. Potrzebujemy zawieszenia broni. My chcemy pokoju - podkreślał Zełenski, dodając, że na to z kolei Putin "nie jest naprawdę gotowy". Zapewnił również, że Ukraińcy mogą rozmawiać o zakończeniu walk "w dowolnym formacie".

Za to Donald Trump, zapytany o ocenę działań dyplomatycznych Zełenskiego i Putina, stwierdził, że obaj przywódcy "mają dużo złej krwi między sobą". - To tak naprawdę nie pozwala osiągnąć porozumienia. Myślę, że to zrobimy i musimy zrobić tak, żeby to było trwałe - zaznaczył.

Odwrotnie niż Zełenski, uznał, że Putin chce pokoju.

Spotkanie w Budapeszcie w cztery oczy?

Jeden z dziennikarzy zadał Trumpowi pytanie o jego zapowiedziane spotkanie z Władimirem Putinem w stolicy Węgier.

Amerykański przywódca odpowiedział, że w Budapeszcie dojdzie "najprawdopodobniej do spotkania we dwójkę", ale "prezydent Zełenski będzie w kontakcie". - Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie - dodał.

Piątkowa wizyta to trzecia ukraińskiego prezydenta w Białym Domu w trakcie trwającej od stycznia drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Poprzedziły ją dwie weekendowe rozmowy telefoniczne między liderami, podczas których omawiali między innymi potencjalną sprzedaż rakiet kierowanych. To ich Rosja boi się najbardziej.

OGLĄDAJ: Zełenski - Trump. Trwa rozmowa. Wydanie specjalne w TVN24