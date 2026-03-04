Wojsko izraelskie: musicie natychmiast się ewakuować

Dym w pobliżu granicy libańsko-izraelskiej Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Działania terrorystycznej organizacji Hezbollah zmuszają IDF (Israel Defense Forces - red.) do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niej. IDF nie zamierza wyrządzać wam krzywdy. Dla własnego bezpieczeństwa musicie natychmiast opuścić swoje domy. Każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu, obiektów lub sprzętu bojowego, naraża swoje życie" - oświadczył rzecznik armii, pułkownik Awiczaj Adrai.

"Do mieszkańców południowego Libanu: aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów i udać się na północ, za rzekę Litani" - dodał.

Poprzednia taka ewakuacja miała miejsce ponad rok temu

Izraelska armia we wtorek przekazała, że jej żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie. Deklarują, że ich celem jest proirańska bojówka Hezbollah.

Jak zauważył portal Times of Israel, poprzednio izraelskie siły zbrojne ogłosiły taką szeroko zakrojoną ewakuację południowego Libanu w październiku 2024 r., w trakcie ofensywy lądowej przeciwko irańskim sojusznikom.

Zgodnie z porozumieniem z 2024 roku Hezbollah miał wycofać swoje siły na północ od rzeki Litani, około 30 km od granicy z Izraelem, a kraj ten zobowiązał się do wycofania wojsk z terytorium Libanu. Mimo porozumienia Izrael regularnie ostrzeliwał obiekty, które zdaniem izraelskich sił są wykorzystywane przez Hezbollah.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adrian Wróbel /tok