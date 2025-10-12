Logo strona główna
Świat

Zełenski o tym, czego nie zrobi z Tomahawkami

Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Władze Ukrainy zabiegają o amerykańskie pociski Tomahawk
Źródło: Reuters
Prezydent Ukrainy zapewnił w wywiadzie dla Fox News, że jego kraj nie wykorzysta pocisków Tomahawk do ataków na cywilów w Rosji. Biały Dom rozważa przekazanie Ukrainie tych rakiet.

Nie będziemy wykorzystywać rakiet Tomahawk do ataków na cywilów w Rosji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wyemitowanym w niedziele wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News. Zełenski w sobotę i niedzielę rozmawiał przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Zełenski zapewnił, że rakiety, które Ukraina być może uzyska - o ile USA wyrażą na to zgodę - będą wykorzystywane jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji. - To jest różnica między nami a Rosją - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy podkreślił też, że potrzebne jest zwiększenie presji gospodarczej na Rosję poprzez sankcje. Trump uwarunkował zacieśnienie reżimu sankcyjnego przeciwko Rosji odejściem państw UE od kupowania rosyjskiej ropy.

Pocisk manewrujący Tomahawk
Pocisk manewrujący Tomahawk
Źródło: PAP/Michał Czernek

Ukraina może otrzymać Tomahawki

Powołując się na źródła w administracji, amerykański portal Axios podał w sobotę, że Zełenski i Trump rozmawiali tego dnia o możliwości przekazania stronie ukraińskiej rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.

Wołodymyr Zełenski przekazał w niedzielę, że poruszył w rozmowie z prezydentem USA takie tematy jak wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, a także nasze zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Dodał, że omówili ponadto kwestie związane z sektorem energetycznym, który padł ofiarą intensywnych rosyjskich ataków w ostatnich dniach. "Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje" - zaznaczył Zełenski.

W piątek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w jej infrastrukturę energetyczną. Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W piątek w Kijowie wskutek bombardowań wody pozbawionych było 2 miliony odbiorców.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: dvidshub - Kallysta M Mikulsky

TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaUSAWojna w UkrainieRosja
